У НАТО закликали РФ негайно вивести свої війська з України

У НАТО відреагували на загострення на Донбасі / Офіс президента

Глава військового комітету НАТО головний маршал авіації Стюарт Піч в ході візиту в Україну закликав Росію вивести свої війська з української території. Як повідомляє пресслужба НАТО, таку заяву він зробив на тлі ескалації на Донбасі.

За його словами, Альянс високо оцінює прихильність президента України Володимира Зеленського мирному врегулюванню конфлікту на сході України.

"Союзники по НАТО єдині у своєму засудженні незаконної анексії Криму Росією та її агресивних дій на сході України. Ми закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на сході України і вивести свої сили з української території. Україна -о дин з найближчих і найважливіших партнерів НАТО", - заявив Піч.

У свою чергу, Зеленський зазначив, що ускладнення ситуації на Донбасі почалося з грудня минулого року, в результаті чого загинули понад 20 українських військових.

Президент підкреслив, що Україна постійно закликає дотримуватися режиму "тиші".

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