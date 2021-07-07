У НАТО різко відповіли Зеленському щодо переліку реформ для вступу до Альянсу

ВступУкраїни до НАТО / ВВС

У НАТО відповіли президенту України Володимиру Зеленському з приводу надання конкретних реформ, які повинна впровадити українська сторона для вступу в Альянс.

Як заявив спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай, такого переліку немає, про який говорить президент Зеленський.

"Це так не працює. Немає чіткого переліку критеріїв, після виконання яких надається ПДЧ або членство - тому що це політичні рішення, це не чисто технічні критерії... Я не кажу, що не має зв'язку між реформами і політичним рішенням - звичайно, вони пов'язані. Але лише виконання переліку умов самого по собі недостатньо", - сказав Аппатурай, на пресконференції з питань реформ в Україні.

Спецпредставник додав, що не тільки Україна повинна бути готова до вступу в НАТО, але і альянс повинен бути готовий до розширення.

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно закінчити період невизначеності і почати втілювати в життя підтвердження політичне рішення про майбутнє членство України в НАТО.

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За його словами, наша держава хоче отримати чіткий перелік реформ, необхідних для інтеграції.

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Вступ України до НАТО - про що раніше повідомляв головред:

Президент України Володимир Зеленський 7 червня під час телефонних переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом запропонував американцям створення покроковий план інтеграції Києва до Північноатлантичного альянсу. Механізм повинен припускати прив'язку до конкретних календарних дат.

14 червня Зеленський закликав Байдена відповісти на питання про те, чи бачать Україну в НАТО в найближчому майбутньому, і коли українська держава отримає ПДЧ до Північноатлантичного альянсу.

Після саміту Альянсу, який відбувся 14 червня, в блоці зробили заяву про те, що Україна вступить до НАТО на підставі ПДЧ. Однак коли конкретно буде надано відповідний план, в блоці не уточнили.

Американський президент Джо Байден сказав, що Україна поки не готова до інтеграції в НАТО. Головною перешкодою він назвав корупцію.