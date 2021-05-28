У НАТО зробили заяву про підтримку України і виправдалися через саміт

НАТО, як і раніше, підтримує територіальну цілісність і суверенітет України / УНІАН

Україну не запросили на саміт НАТО у червні через плани колективного блоку безпеки провести захід за участю тільки лідерів 30 держав, які перебувають в Альянсі. Однак Північноатлантичний альянс продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет української держави. Київ повинен використовувати співпрацю з блоком з метою вирішення низки питань у сферы безпеки. Про це заявив пресаташе штаб-квартири НАТО Даніеле Ріджіо.

"Саміт НАТО планувався за участю лідерів лише 30 країн-членів, як захід у союзницькому форматі. Але Альянс прихильний партнерству з Україною, що ще раз підтвердив під час візитів до Брюсселя Ользі Стефанишиній і Олексію Резнікову", - пояснив він позицію Альянсу в коментарі Obozrevatel.

При цьому Ріджіо нагадав про те, що заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час зустрічі з міністром з питань окупованих територій Олексієм Резніковим запевнив українську державу в підтримці територіальної цілісності і суверенітету Києва.

Крім того спікер НАТО додав, що блок закликає Україну максимально використовувати свою співпрацю з Альянсом для вирішення низки питань української держави в області безпеки.читайте такожГлава МЗС здивував заявою про перспективи членства України у НАТО

"Північноатлантичний союз буде продовжувати відстежувати пересування російських військ в Україні і навколо неї. Джоане також закликав Україну повною мірою використовувати рамки партнерства з НАТО для вирішення поточних проблем безпеки, підвищення стійкості України та реалізації її євроатлантичних устремлінь і ключових реформ", - підкреслив Даніеле Ріджіо.

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