У НАТО зробили заяву про підтримку України і виправдалися через саміт

У Альянсі закликали Київ використовувати партнерство з НАТО для вирішення низки проблем у питаннях безпеки.
Україну не запросили на саміт НАТО у червні через плани колективного блоку безпеки провести захід за участю тільки лідерів 30 держав, які перебувають в Альянсі. Однак Північноатлантичний альянс продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет української держави. Київ повинен використовувати співпрацю з блоком з метою вирішення низки питань у сферы безпеки. Про це заявив пресаташе штаб-квартири НАТО Даніеле Ріджіо.
"Саміт НАТО планувався за участю лідерів лише 30 країн-членів, як захід у союзницькому форматі. Але Альянс прихильний партнерству з Україною, що ще раз підтвердив під час візитів до Брюсселя Ользі Стефанишиній і Олексію Резнікову", - пояснив він позицію Альянсу в коментарі Obozrevatel.
При цьому Ріджіо нагадав про те, що заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час зустрічі з міністром з питань окупованих територій Олексієм Резніковим запевнив українську державу в підтримці територіальної цілісності і суверенітету Києва.
Крім того спікер НАТО додав, що блок закликає Україну максимально використовувати свою співпрацю з Альянсом для вирішення низки питань української держави в області безпеки.читайте такожГлава МЗС здивував заявою про перспективи членства України у НАТО
"Північноатлантичний союз буде продовжувати відстежувати пересування російських військ в Україні і навколо неї. Джоане також закликав Україну повною мірою використовувати рамки партнерства з НАТО для вирішення поточних проблем безпеки, підвищення стійкості України та реалізації її євроатлантичних устремлінь і ключових реформ", - підкреслив Даніеле Ріджіо.
Питання ПДЧ у НАТО для України
- Польський президент Анджей Дуда 3 травня сказав, що на саміті НАТО в червні держави мають намір обговорити "дорожню карту" для України до Північноатлантичного альянсу. Щоб українська держава приєдналася до колективного блоку безпеки Заходу, Київ повинен виконати низку вимог.
- Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив інформацію про те, що Україна не візьме участь у саміті НАТО, який заплановано на 14 червня. Однак, за словами чиновника, Києву дали гарантії, згідно з якими держави обговорять питання надання плану дій щодо членства у НАТО для Києва.
- Пізніше у НАТО заявили, що Альянс в питанні надання Україні ПДЧ керується рішенням Бухарестського саміту 2008 року, згідно з яким Україна і Грузія приєднається до блоку безпеки Заходу тоді, коли настане потрібний час.