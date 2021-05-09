У НАТО зробили заяву щодо ПДЧ для України і розкрили плани на саміт

У Північноатлантичному альянсі підтримують рішення саміту у Бухаресті 2008 року щодо приєднання України і Грузії до блоку безпеки.
Щодо формату проведення червневого саміту НАТО і порядку денного зустрічі Альянс повідомить ближче до дати проведення заходу. Що стосується надання Україні Плану дій щодо членства в колективному блоці безпеки, країни організації дотримуються рішень саміту у Бухаресті у 2008 році, коли було заявлено про те, що Київ і Тбілісі приєднаються до НАТО, коли прийде час. При цьому у Альянсі очікують, що українська держава виконає низку вимог для інтеграції до блоку безпеки.
Як повідомляє інформагентство Інтерфакс-Україна, про це заявив офіційний представник Північноатлантичного альянсу, коментуючи ситуацію з майбутнім самітом НАТО, запланованим на 14 червня.
"Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня будуть оголошені ближче до дати. Як сказав генеральний секретар, у лідерів НАТО буде змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива НАТО 2030", - зазначив співрозмовник агентства.читайте такожУ США зробили важливу заяву про вступ України до НАТО
У відповідь на питання про те, чи можуть на саміті Альянсу обговорити перспективи приєднання України до НАТО, він сказав, що в блоці безпеки продовжують дотримуватися домовленостей бухарестського саміту 2008 коли, коли було вирішено, що українська і грузинська держави будуть в НАТО тоді, коли прийде час.
"Щодо членства НАТО проводить політику відкритих дверей, і союзники у НАТО підтримують свої рішення, прийняті на саміті у Бухаресті у 2008 році", - додав представник блоку.
Також він вказав, що для інтеграції України до НАТО Києву слід провести низку реформ і розвивати збройні сили відповідно до вимог Альянсу.читайте такожДуда зробив заяву про дорожню карту в НАТО для України
"У той же час ми очікуємо, що Україна буде продовжувати приділяти увагу внутрішнім реформам, консолідувати свої демократичні інститути, зміцнювати верховенство права і розвивати свій оборонний потенціал відповідно до стандартів НАТО", - сказав представник Альянсу, підкресливши, що колективний блок безпеки продовжить підтримувати зміцнення збройних сил України у контексті прагнення держави до НАТО.
Інтеграція України до НАТО
- Президент України Володимир Зеленський 6 квітня під час телефонних перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що тільки приєднання України до Північноатлантичного альянсу допоможе Києву у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня стверджував, що на саміті НАТО в червні повинні розглянути питання надання ПДЧ українській державі.
- 1 травня у Білому домі заявили, що адміністрація Джо Байдена має намір працювати над тим, щоб в України залишалися перспективи для вступу до НАТО.
- Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив інформацію, що Україну не запросили на саміт НАТО 14 червня. Однак, за його словами, на заході повинні обговорити питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсу, а блок може переглянути порядок зустрічі і все ж таки запросити українську державу на саміт.