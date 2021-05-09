У НАТО зробили заяву щодо ПДЧ для України і розкрили плани на саміт

У НАТО висунули вимоги України для вступу до Альянсу / УНІАН

Щодо формату проведення червневого саміту НАТО і порядку денного зустрічі Альянс повідомить ближче до дати проведення заходу. Що стосується надання Україні Плану дій щодо членства в колективному блоці безпеки, країни організації дотримуються рішень саміту у Бухаресті у 2008 році, коли було заявлено про те, що Київ і Тбілісі приєднаються до НАТО, коли прийде час. При цьому у Альянсі очікують, що українська держава виконає низку вимог для інтеграції до блоку безпеки.

Як повідомляє інформагентство Інтерфакс-Україна, про це заявив офіційний представник Північноатлантичного альянсу, коментуючи ситуацію з майбутнім самітом НАТО, запланованим на 14 червня.

"Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня будуть оголошені ближче до дати. Як сказав генеральний секретар, у лідерів НАТО буде змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива НАТО 2030", - зазначив співрозмовник агентства.читайте такожУ США зробили важливу заяву про вступ України до НАТО

У відповідь на питання про те, чи можуть на саміті Альянсу обговорити перспективи приєднання України до НАТО, він сказав, що в блоці безпеки продовжують дотримуватися домовленостей бухарестського саміту 2008 коли, коли було вирішено, що українська і грузинська держави будуть в НАТО тоді, коли прийде час.

"Щодо членства НАТО проводить політику відкритих дверей, і союзники у НАТО підтримують свої рішення, прийняті на саміті у Бухаресті у 2008 році", - додав представник блоку.

Також він вказав, що для інтеграції України до НАТО Києву слід провести низку реформ і розвивати збройні сили відповідно до вимог Альянсу.читайте такожДуда зробив заяву про дорожню карту в НАТО для України

"У той же час ми очікуємо, що Україна буде продовжувати приділяти увагу внутрішнім реформам, консолідувати свої демократичні інститути, зміцнювати верховенство права і розвивати свій оборонний потенціал відповідно до стандартів НАТО", - сказав представник Альянсу, підкресливши, що колективний блок безпеки продовжить підтримувати зміцнення збройних сил України у контексті прагнення держави до НАТО.

Інтеграція України до НАТО