"У ньому біси": у Росії горе-мати, будучи під наркотиками, намагалася зарізати дворічного сина

Дівчина хотіла вбити свою дитину / "Бі порт"

Моторошний випадок стався в Єкатеринбурзі. Там 25-річна дівчина порізала ножем свого дворічного сина, стверджуючи, що "в нього вселилися біси".

Як пише E1.RU, місцеві розповіли, що дівчина страждає наркотичною залежністю.

"Вона, можливо, під речовинами була, кричала, що в дитину вселилися біси, зараз її затримала поліція, а дитину відвезли в лікарню", - зазначив чоловік.

У слідчому комітеті стверджують, що дівчина намагалася вбити свого дворічного сина.

"Тільки завдяки своєчасно наданій дитині допомозі вона змогла вижити", - зазначено в повідомленні.

Реклама

Горе-матері висунуто підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 Ст. 30, ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство малолітнього).

Нагадаємо, раніше у Львівській області 10-річний хлопчик близько третьої ранку втік з дому. Дитина рятувалася від матері, яка поводилася неадекватно, і провела ніч у покинутому автомобілі. Олег Гайдук живе удвох зі своєю матір'ю в Пустомитах. Вона хворіє на шизофренію, перебуває на обліку в обласній психіатричній лікарні.

Також раніше в Дніпропетровській області 30-річна жінка вбила свою чотиримісячну дитину ударом об вікно.