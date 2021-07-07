У Норвегії блогерів зобов'яжуть повідомляти про фото з ретушшю

Заборонять вилаштовувати в Мережу відфотошоплені знімки без повідомлення про це / Facebook

У Норвегії анонсували нові правила для блогерів. Зірок соцмереж зобов'яжуть повідомляти про "відфотошоплені" знімки.

Такі зміни набудуть чинності в рамках закону про маркетинг. В результаті, блогери і рекламодавці країни не матимуть права обманювати своїх передплатників ідеальною фігурою. Підпис-повідомлення про те, що фото відредаговано, буде зобов'язанням.

Як пише ВВС, мова йде тільки про кадри, за які можлива фінансова винагорода, тобто, рекламні пости.

До такого рішення влада Норвегії прийшла через те, що користувачі все більше страждають від стресу і низької самооцінки, після того, як бачать в мережі нереалістичні стандарти краси.

Зокрема, британські вчені провели дослідження, яке показало, що більшість молодих людей у віці до 18 років беруть приклад побаченого в Інтернеті зображення ідеального тіла і з усіх сил намагаються його наслідувати. Часто такі ситуації стають трагедією серед підлітків, яких осягає анорексія.

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Бо тільки п'ять відсотків респондентів, як показало дослідження, не приймає близько до серця ідеальні стандарти.

Нагадаємо, харківську блогершу Катерину Якименко, відому в Мережі як Тигра, поліція розшукувала як зниклу безвісті. Однак пізніше правоохоронці затримали "зниклу" за підозрою в неправдивому повідомленні про скоєння злочину.

Про введення копів в обман розповів Харківський блогер Євген Зуб. За його словами, землячка інсценувала власне викрадення, будучи в змові зі своїм другом-киянином. Так вона намагалася отримати від свого спонсора з РФ викуп у розмірі п'яти біткоіни, тобто 4 636 215 гривень. Блогер зазначив, що до цього росіянин подарував Катерині Bentley Bentayga.