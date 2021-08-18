"В одній сорочці та без грошей": президент Афганістану розповів про втечу з країни

Президент Афганістану повідав, як втік з країни

Президент Афганістану Ашраф Гані стверджує, що втекти з країни його змусили в його службі безпеки. Те, що він вивіз величезні суми грошей, Гані відкинув, пише ТАСС ыіз посиланням на його відеозвернення, опубліковане в Facebook.

"Мене звинувачують в тому, що я забрав з собою гроші. Але це все брехня, я поїхав з країни в одній сорочці, тюрбані і туфлях і зміг взяти лише декілька книг в одній сумці", - стверджує Гані.

Президент підтвердив, що зараз перебуває в ОАЕ. Він проводить консультації щодо повернення до Афганістану.

"Перед тим, як залишити країну, я працював із талібами, щоб знайти делегацію для переговорів щодо створення умов для мирної передачі влади і забезпечення безпеки Кабулу", - заявив Гані.

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Він також додав, що сподівається на те, що в Афганістані незабаром настануть мир і стабільність.

Про те, що президент Афганістану залишив країну стало відомо 15 серпня. Він виїхав у супроводі керівника своєї адміністрації Фазла Махмуд Фазлі і радника з нацбезпеки Хамдулли Мухіба.

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США після 20-річного перебування в Афганістані схвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент мав повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані закінчено.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден прийняв правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.