В окупованому Криму кандидат у депутати Держдуми втік з дебатів у прямому ефірі (відео)

Інцидент стався в окупованому Криму. / Скріншот

В окупованому РФ Криму член партії Справедливая Россия – За правду Олег Северненко, який намагається потрапити в Держдуму, втік з дебатів, які відбувалися у прямому ефірі телеканалу в Керчі. Відео з політиком було оприлюднено у соцмережах.

На початку ефіру Северненко почав розповідати про Росію і її багатства, але по ходу виступу замовк і додав, що не може продовжувати. "Прошу вибачення… Можна я… Я, чесно, перехвилювався, не зможу… Можна зупинити ефір?" – прошепотів він.

Ведуча подякувала політикові за виступ і ще раз назвала глядачам його ім'я. Тоді Северненко, не чекаючи, поки вона закінчить, покинув сцену, невдоволено киваючи головою. До речі, після захоплення Росією Криму у 2014 році Северненко вже двічі намагався стати депутатом, висуваючись від партій Родіна та ЛДПР.

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