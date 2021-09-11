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В окупованому Криму смартфони Xiaomi перетворюються на "цеглу": пристрої блокують

11 вересня 2021, 12:52

Користувачі смартфонів публікують у соцмережах повідомлення про те, що на екранах їх смартфонів з'являється дивне попередження.

Смартфони
В окупованому Криму смартфони Xiaomi перетворюються на "цеглу" / УНІАН

Останнім часом все частіше почали з'являтися повідомлення про блокування смартфонів Xiaomi в регіонах і країнах, що потрапили під західні санкції. Йдеться про окупований Росією Крим, а також Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан.

Таку інформацію оприлюднило видання XDA-developers. Зазначається, що експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у згаданих вище регіонах. Очевидно, що Xiaomi таким чином почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією.

Користувачі смартфонів публікують в соцмережах повідомлення про те, що на екранах їх пристроїв з'являється попередження "політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на зазначеній території".

Однак зараз відключені не всі користувачі на зазначених територіях, а лише їх частина.

"Після декількох днів використання користувачі в цих регіонах не мають доступу до своїх телефонів, і вони бачать таке повідомлення на екрані блокування", - пише видання.

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В окупованому Криму смартфони Xiaomi перетворюються на "цеглу" / скріншот xda-developers.com

Нагадаємо, 10 вересня Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на пів року персональні санкції щодо фізичних і юридичних осіб РФ, запроваджені у 2014-му році у зв'язку з приєднанням Криму і війною в Донбасі. Обмежувальні заходи будуть застосовані щодо 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб.

viber
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