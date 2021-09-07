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В ООН заявили про ризик "пробудження" древніх вірусів зі смертельними наслідками для людства

7 вересня 2021, 01:18

У світі можуть "прокинутися" найнебезпечніші віруси.

коронавірус
Віруси можуть бути дуже небезпечними / Фото Reuters

Глобальне потепління, яке призводить до танення льодовиків, може призвести до "пробудження" раніше невідомих і небезпечних вірусів з непередбачуваними наслідками для людства. Про це заявив радник генсека ООН з питань зміни клімату, лауреат Нобелівської премії миру Рае Квон Чунг.

Він стверджує, що передбачити, який вірус з існуючих в доісторичну епоху або сотні тисяч років тому може з'явитися зараз - неможливо.

"Вони повертаються. Я впевнений, що існують найрізноманітніші види вірусів, з якими ми ніколи раніше не стикалися", - підкреслив професор.

За словами Чунга, єдине, що в цьому випадку може зробити людство - це бути готовим до подібних викликів і вміти оперативно на них реагувати.

Нагадаємо, раніше в серпні ООН опублікувала 1300-сторінкову доповідь про вплив людської діяльності на навколишнє середовище. Експерти передбачили незворотне підвищення рівня світового океану. В такому випадку навіть наймасштабніша повінь буде здаватися звичайним явищем.
Також раніше українські кліматологи розповіли, як уберегтися від змін клімату. Вони також стверджували про адаптацію до аномального клімату.

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ООН клімат віруси
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