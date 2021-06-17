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В ООН розповіли про загрозу, котра небезпечніша від коронавірусу, від якої немає вакцини

17 червня 2021, 20:30

Посуха, як і пандемія, як правило, триває довгий час, має широкий географічний діапазон і завдає значної шкоди.

квітка, посуха, спека
Світові загрожує посуха / Фото pixabay.com

Шкода від дефіциту води і посухи запросто може конкурувати з пандемією коронавірусу, заявила спецпред ООН з питань зменшення ризику катастроф Мамі Мізуторі, пише Reuters у четвер, 17 червня.

"Посуха на межі перетворитися на наступну пандемію, та немає вакцини для її лікування", - сказала Мізуторі.

Засуха вже заподіяла економічний збиток мінімум на 124 мільярди доларів і торкнулася понад 1,5 мільярда людей в період з 1998 по 2017 рр., заявили в ООН і додали, що навіть ці цифри "є, швидше за все, валовими недооцінками".

На даний момент глобальне потепління посилило посуху на півдні Європи і в Західній Африці. Кількість жертв може "різко зростати", якщо світ не діятиме. Близько 130 країн можуть зіткнутися з великим ризиком посухи вже в цьому столітті.

За словами Мізутора, посуха, як і пандемія, як правило, триває довгий час, має широкий географічний діапазон і завдає значної шкоди.

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"Це може побічно вплинути на країни, які насправді не переживають посуху, шляхом нестачі продовольства і зростання цін на продовольство", - додала Мізуторі.

При цьому ООН очікує більш частих і потужних посух в Африці, Центральній і Південній Америці, Центральній Азії, Південній Австралії, Південній Європі, Мексиці і США.

Нарешті, погіршення стану грунту частково викликане неправильним користуванням землею, і це наблизило світ до "точки неповернення", говорить Ібрагім Тяу, відповідальний в ООН за боротьбу з опустелюванням.

"Це, безумовно, явище, яке відбувається в інших частинах світу, й цілком може трапитися в Європі", - підсумував він.

Раніше Главред повідомляв про те, що погода в Україні влітку сильно здивує. Як розповіла кліматолог Віра Балабух, літо буде теплим, а дефіцит опадів можливий тільки на сході України. За її словами, при високій температурі існує загроза підвищеної пожежної небезпеки.

ООН погода посуха
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