У відсіку шасі американського літака, що прибув з Кабула, знайшли людські останки

Останки знайшли у відсіку шасі літака C17, який оточили сотні людей на злітній смузі в Кабульському аеропорту. За даним фактом проводиться розслідування.
У ніші шасі військово-транспортного літака США, що повернувся з Кабула, знайшли людські останки. За даним фактом проводиться розслідування.
Як повідомили в американських військово-повітряних силах, останки знайшли у відсіку шасі літака C17, який оточили сотні людей на злітній смузі в Кабульському аеропорту, передає The Associated Press.
Виявити останки вдалося вже на авіабазі Аль-Удейд в Катарі.
У пресрелізі ВВС повідомляється, що слідчі вивчать відеоролики та публікації в ЗМІ, а також знайдені останки.
Як повідомляв Главред, 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.
17 серпня ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. На борт не планували брати стільки біженців, але екіпаж все ж таки не став висаджувати людей силою, а ухвалив рішення вилітати. Евакуйованих доставили в Катар. Цей борт в Мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".
Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:
- Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про виведення свого військового контингенту з Афганістану. Повністю американські сили повинні залишити територію країни до 31 серпня.
- 15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни, нібито вилетівши в Узбекистан, але там цю інформацію не підтверджують. Деякі ЗМІ повідомляють, що його літак покружляв над Ташкентом і полетів на Оман.
- 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн. Зараз на території Афганістану перебувають ще 50 українців. Дипломати вирішують, як вивезти тих, хто хоче виїхати.
- Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані.
- Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу Афганістану і заявив, що"те, що відбувається в Афганістані засмучує, але жалю про рішення вивести війська немає". Байден зазначив, що мета операції США в Афганістані була в тому, щоби запобігти терактам щодо Штатів, і на даний момент її досягнуто. Глава Білого дому також додав, що "американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили".
- У захопленому талібами Афганістані жінки почали боятися за своє життя через талібів, які позначають яскравими фарбами двері активісток, щоби відзначити їх для майбутніх покарань.