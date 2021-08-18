У відсіку шасі американського літака, що прибув з Кабула, знайшли людські останки

Літак ВПС США евакуював сотні афганських мирних жителів, що прорвалися на борт / Фото Reuters

У ніші шасі військово-транспортного літака США, що повернувся з Кабула, знайшли людські останки. За даним фактом проводиться розслідування.

Як повідомили в американських військово-повітряних силах, останки знайшли у відсіку шасі літака C17, який оточили сотні людей на злітній смузі в Кабульському аеропорту, передає The Associated Press.

Виявити останки вдалося вже на авіабазі Аль-Удейд в Катарі.

У пресрелізі ВВС повідомляється, що слідчі вивчать відеоролики та публікації в ЗМІ, а також знайдені останки.

Як повідомляв Главред, 16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.

17 серпня ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. На борт не планували брати стільки біженців, але екіпаж все ж таки не став висаджувати людей силою, а ухвалив рішення вилітати. Евакуйованих доставили в Катар. Цей борт в Мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".

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