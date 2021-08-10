У Пакистані натовп мусульман вимагає стратити 8-річну дитину за те, що вона помочилася на килим

Мітингувальники вже спалили двері в храм / REUTERS

У Пакистані розлючений натовп мусульман напав на індуїстський храм. Місцеві жителі обурені тим, що суд відпустив під заставу дитину, яку раніше звинуватили в богохульстві.

Як пише Daily Mail, інцидент стався з восьмирічним хлопчиком в місті Бхонг в районі Рахім-Яр-Хан, в провінції Пенджаб ще минулого місяця.

Натовп невпинно вимагав стратити дитину.

На даний момент хлопчик із сім'єю знаходиться під захистом держави, адже заворушення в провінції не вщухають. Для того, щоб вгамувати протестувальників, в район прибули військові.

При цьому, сама дитина досі не розуміє, що зробила не так і за що, їй бажають смерті. Бідного хлопчика тиждень протримали у в'язниці.

А звинувачують його в тому, що він нібито навмисне помочився на килим у релігійній школі, де зберігаються священні книги. Мусульманська громада вважає вчинок богохульством, за що в Пакистані загрожує смертна кара.

Нагадаємо, раніше в Індії сталася страшна трагедія. 17-річну дівчину Неху Пасван до смерті забили члени її сім'ї. Їм не сподобалося, що та носила джинси. Дівчину жорстоко побили палицями її дід і дядько, а потім підвісили на дереві прямо у дворі і залишили вмирати.