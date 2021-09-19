У Парижі канатоходець пройшов пів кілометра на висоті 70 метрів: вражаючі фото й відео

За словами канатоходця, під час подолання маршруту він не відчував страху висоти / Reuters

Трюкач Натан Полін влаштував видовищу для парижан і гостей міста – у суботу з нагоди Днів спадщини він пройшов 670 метрів по натягнутому на висоті 70 метрів тросу, що з'єднує Ейфелеву вежу і театр Шайо.

27-річний спортсмен, який завоював кілька світових рекордів, босоніж пройшов по канату. Під час подолання маршруту чоловік міняв пози, сидів і навіть лежав на канаті. Його мотивація полягала в тому, "щоб зробити щось прекрасне і поділитися цим новим поглядом на спадщину, зробити її живою", передає Reuters.

Сотні парижан і гостей міста спостерігали за унікальним виступом канатохідця і аплодували йому. Після вдалого переходу Полін зізнався журналістам, що цей трюк дався йому нелегко.

"Було нелегко пройти 600 метрів. Треба було зосередитися на всьому навколо, під тиском це було складніше, ніж я собі уявляв, але це було прекрасно", – сказав він.

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