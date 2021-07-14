У Парижі пройшов парад З нагоди Дня взяття Бастилії

У Парижі відзначають національне свято / Reuters

Сьогодні, 14 липня, у Франції відзначають національне свято з нагоди 1789 року під час Великої Французької революції взяли штурмом фортецю-в'язницю Бастилію. Військовий парад пройшов на Єлисейських полях.

В урочистості взяли участь понад чотири тисячі військових, понад 200 одиниць військової техніки, 237 коней, 69 літаків і 39 вертольотів.

На трибунах були присутні канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, генсек НАТО Єнс Столтенберг і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

У небі над Парижем пролетіла пілотажна група Патруль де Франс, яка накреслила прапор Франції.

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Також над столицею Франції пронісся ховерборд Flyboard Air, на якому пролетів його винахідник Франки Запата.

Бастилія - що про це пише Вікіпедія:

Бастилія-це фортеця і державна в'язниця під Парижем, яка була зведена в 1382 році. У XIV-XVII століттях вона була зміцненням на підступах до столиці, а в'язницею вона була, як правило, для політичних в'язнів. Бастилія впала під натиском повсталих 14 липня 1789 року. Вважається, що в цей день почалася Велика французька революція.