У Парижі попрощалися з легендарним актором Бельмондо

У Парижі попрощалися з Бельмондо

У столиці Франції відбулася церемонія прощання з легендарним актором Жаном-Полем Бельмондо, який помер на 88-му році життя, пише Reuters.

Попрощатися з Бельмондо прийшли близькі, колеги і високопоставлені чиновники країни. В останню путь зірку провели, зокрема, експрезидент Франції Франсуа Олланд і чинний голова держави Еммануель Макрон.

Також на заході були присутні Французькі знаменитості. Посеред площі біля Будинку інвалідів у Парижі встановили великий портрет з усміхненим актором.

Провели актора під музику з фінальної сцени фільму "Професіонал" та оплески. Саму труну видатного француза прикрасили національним прапором.

Кар'єра Бельмондо тривала півстоліття. Актор встиг зіграти у більш ніж 80 фільмах і працював з багатьма іменитими французькими режисерами, зокрема з Жаном-Люком Годаром.

Реклама

Глядачам пострадянського простору Бельмондо запам'ятався насамперед фільмом"професіонал".

Раніше головред писав про те, що у Франції помер легендарний актор Жан-Поль Бельмондо.

Смерть артиста пізніше підтвердив його юридичний представник.