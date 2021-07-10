У Пентагоні відкрито звинуватили Росію і Китай у спробі підірвати стабільність у світі / Reuters

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть консультуватися з Францією з приводу викликів з боку Росії в Європі та інших регіонах, заявили в Пентагоні. Там зазначили, що також загрозу становлять дії Китаю.

У спільній заяві за підсумками зустрічі у Вашингтоні глави Міноборони США Ллойда Остіна та міністра Збройних сил Франції Флоранса Парлі повідомляється, що виклики з боку Росії в Європі та в інших частинах викликають стурбованість Вашингтона і Парижа.

"Ллойд Остін запевнив, що США продовжать консультації з Францією з цього та інших питань", - сказано в заяві.

Міністри також торкнулися теми загрози з боку Китаю.

"Сьогодні деякі наші суперники намагаються підірвати стабільний і відкритий порядок, який ми підтримуємо. Наприклад, в Індо-Тихоокеанському регіоні Франція є ідеальним партнером США в міру того, як ми зміцнюємо наші спільні інтереси в регіоні", - наводить військове відомство слова Остіна.

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Відносини США і Китаю - про що повідомлялося раніше:

Журналісти американського видання The New York Times прогнозували, що під час президентської каденції Джо Байдена на Вашингтон і Пекін чекає серйозне протистояння. У США стурбовані стрімким зростанням впливу китайської держави і мають намір протистояти даній тенденції.

Глава Міноборони Штатів Ллойд Остін говорив, що боротьба з Китаєм - пріоритет міжнародної політики Америки. Байден давав завдання Пентагону переглянути політику Вашингтона щодо Пекіна у сферах розвідки, технологій, а також американської військової присутності в районі Південно-Китайського моря.

У березні Китай запустив санкції проти фізичних осіб і компаній США і Канади. Дані обмеження стали відповіддю на американські та канадські санкції щодо Пекіна за порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

У травні розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало доповідь про глобальні загрози у 2021 році, в якій основна увага приділяється загрозам, які представляють Китай і Росія.