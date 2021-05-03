У Пентагоні розкрили плани Росії та попередили про нові загрози

Розвідка США розповіла про загрози з боку РФ / Reuters

Розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало доповідь про глобальні загрози в 2021 році, в якому основна увага приділяється загрозам, які представляють Китай і Росія.

У документі, опублікованому на сайті сенатського комітету у справах збройних сил, згадується отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. У документі сказано, що Росія, мабуть, має запас незадекларованої хімічної зброї, такої як нервово-паралітична отруйна речовина Новачок, яким, імовірно, був отруєний політик.

Головні суперники США, а це Китай і Росія, як сказано в документі, розробляють засоби, щоб кинути виклик військовій перевазі США. Йдеться, зокрема, про дії в "сірій зоні" і використання проксі-військ і найманців, кібератаках, маніпуляціях з інформацією, підрив економічної потужності суперників і так далі.

Російські збройні сили названі в документі як потенційна загроза самому існуванню США, а також як інструмент підтримки впливу в країнах по периметру російських кордонів, за допомогою якого Москва може кидати виклик глобальному лідерству Вашингтона.

У доповіді детально розказано про модернізацію ядерних і неядерних російських сил. Очікується, зокрема, що Росія найближчими роками серйозно збільшить свій ядерний арсенал за рахунок нестратегічних засобів.

Автори доповіді роблять висновок, що Росія зараз навряд чи зацікавлена в прямому зіткненні зі Сполученими Штатами, однак і не відмовиться від конфронтації із Заходом. "Кремль, швидше за все, буде намагатися не провокувати Вашингтон, але може це зробити, якщо буде переконаний, що США втручаються в російську внутрішню політику або іншим чином загрожують російським стратегічним інтересам".

Окрему увагу в доповіді приділено спробам впливу Росії на внутрішню політику своїх сусідів і країн – членів НАТО, а також інформаційної кампанії на тлі епідемії коронавірусу, "використовуючи її для ведення інформаційної боротьби з метою підірвати уряди країн Заходу".

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