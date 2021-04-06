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У Пентагоні зробили заяву про російські війська біля кордонів України

6 квітня 2021, 20:36
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У Пентагоні закликали Росію заявити про свої наміри щодо низки сил уздовж кордону з Україною.

Пентагон
У Пентагоні зробили заяву про російські війська біля кордонів України / Reuters

Мета дій Росії, яка накопичує війська поблизу українського кордону, поки залишається незрозумілою, заявив представник Пентагону Джон Кірбі у вівторок, 6 квітня. Він закликав Росію пояснити свої наміри.

Кірбі підкреслив, що США дуже уважно стежать за пересуванням російських військ уздовж кордонів України, а також в Криму. Крім того, він назвав дії Росії такими, що викликають занепокоєння, повідомляє Голос Америки.

"Ми закликаємо Росію заявити про свої наміри щодо низки сил уздовж кордону. Ми продовжуємо закликати до дотримання режиму припинення вогню, до якого закликали Мінські угоди ... і до зниження температури напруги", - цитує видання представника Пентагону.

Водночас Кірбі не став коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що у відносинах з НАТО для України найбільш актуальним питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Зазначимо, раніше Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Він сказав, що, якщо Україна отримає План дій щодо членства в Альянсі, – це буде справжнім сигналом для Росії. Зеленський підкреслив, що для України НАТО – єдиний шлях до закінчення протистояння на Донбасі.

Ситуація на Донбасі - про що йшлося раніше:

  • 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
  • 6 квітня в російських збройних силах стартували планові контрольні перевірки боєготовності армії. Війська виведено на полігони з метою проходження різних військових маневрів. Перевірку готовності військ організовано у всіх військових округах Росії.

новини США Пентагон російські війська війна на Донбасі
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