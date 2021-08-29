У Пентагоні повідомили деталі сьогоднішнього удару по Кабулу

У Пентагоні розкрили подробиці удару по Кабулу

У Пентагоні підтвердили, що американці здійснили ракетний удар по території Кабулу. Однак, як зазначає чиновник, сили США ліквідували терориста-смертника, який прямував у замінованому автомобілі до аеропорту, пише CNN.

Як пояснив чиновник американського Міноборони, вибухів було два. Перший - від ракетного удару, а другий стався в результаті детонації вибухівки, яка була в автомобілі. Атаку здійснив безпілотник.

Представник Пентагону заперечує наявність жертв серед цивільного населення. У той же час таліби заявляють, що в результаті вибуху в Кабулі сьогодні загинули шестеро людей, у тому числі четверо дітей.

"Ми оцінюємо можливість жертв серед цивільних, але поки у нас немає ніяких ознак цього. Ми залишаємося пильними щодо потенційних загроз у майбутньому", - сказав представник Центрального командування США Білл Урбан.

Нагадаємо, сьогодні вибух, як і раніше, стався поблизу аеропорту. Є відомості про те, що щонайменше загинули дві людини. Також ЗМІ передає про трьох поранених.

Також раніше 26 серпня біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая стався потужний вибух. Більш того, через малу кількість часу в найбільшому місті країни прогримів ще один вибух. Трагедія трапилася біля готелю Baron, де зупиняються англійці.