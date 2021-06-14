У Петербурзі російська поліція відібрала прапор України у фаната

прапор України / УНІАН

В українського вболівальника у Санкт-Петербурзі у фан-зоні поліція відібрала прапор України під час перегляду матчу між збірними України та Нідерландів на Євро-2020. Про чоловік розповів у коментарі порталу Championat.

"Коли зайшли на територію фан-зони, одного хлопця з українським прапором відвели убік, а повернувся він вже без нього. Ми дізналися у нього, що сталося. Він розповів, що поліцейські попросили прибрати, щоб п'яні росіяни, не дай бог, не докопалися", – розповів Арсеній.

До того у чоловіка проблеми з російськими правоохоронцями через національні символи. Оскільки в фан-зону він прийшов у формі збірної України (правда, достовірно невідомо - в новій формі з контуром України і гаслами "Слава Україні!"і" Героям слава!", або у формі попереднього зразка).

"Коли проходив огляд у формі збірної України, поліцейські влаштували нараду, чи варто взагалі мене пускати", – підсумував Арсеній.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська збірна у своєму першому матчі групи C на чемпіонаті Європи з футболу-2020 поступилася збірній Нідерландів.

У відповідь на три голи противника українці відповіли тільки двома голами Ярмоленка і Яремчука.