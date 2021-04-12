У Петербурзі в старовинній будівлі сталася гігантська пожежа / скріншот з відео

У російському мегаполісі Санкт-Петербург на Жовтневій набережній в історичній будівлі Невської мануфактури сталася пожежа з максимальним рангом складності. Про це повідомили в понеділок, 12 квітня, в пресслужбі МНС РФ.

Площа пожежі становить близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Горіли чотири поверхи шестиповерхової будівлі

Під час гасіння і порятунку людей, що знаходилися в будівлі, загинув один пожежний. Ще двоє постраждали і госпіталізовані з опіками 40-50% поверхні тіла. За даними агентства Інтерфакс, всього з будівлі евакуювали сорок людей.

На місці пожежі відпрацювали понад триста осіб особового складу та 69 одиниць техніки. Був залучений також спеціальний вертоліт МНС. Прокуратура Невського району Петербурга почала перевірку за фактом загоряння. У відомстві оцінять дотримання вимог протипожежної безпеки.

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