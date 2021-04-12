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У Петербурзі в старовинній будівлі сталася гігантська пожежа

12 квітня 2021, 17:17

Як кажуть в місцевому управлінні МНС РФ, загальна площа пожежі в шестиповерховій будівлі дев'ятнадцятого століття склала близько чотирьох тисяч квадратних метрів.

Пожежа, Пітер
У Петербурзі в старовинній будівлі сталася гігантська пожежа / скріншот з відео

У російському мегаполісі Санкт-Петербург на Жовтневій набережній в історичній будівлі Невської мануфактури сталася пожежа з максимальним рангом складності. Про це повідомили в понеділок, 12 квітня, в пресслужбі МНС РФ.

Площа пожежі становить близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Горіли чотири поверхи шестиповерхової будівлі

Під час гасіння і порятунку людей, що знаходилися в будівлі, загинув один пожежний. Ще двоє постраждали і госпіталізовані з опіками 40-50% поверхні тіла. За даними агентства Інтерфакс, всього з будівлі евакуювали сорок людей.

На місці пожежі відпрацювали понад триста осіб особового складу та 69 одиниць техніки. Був залучений також спеціальний вертоліт МНС. Прокуратура Невського району Петербурга почала перевірку за фактом загоряння. У відомстві оцінять дотримання вимог протипожежної безпеки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • 12 травня 2020 року в російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа в лікарні Святого Великомученика Георгія.
  • Загоряння сталося в реанімації лікарні, в якій знаходилися люди, хворі на коронавірус COVID-19.
  • Загинули п'ять інфікованих пацієнтів.
  • Як повідомлялося пізніше, в лікарні на межі працювали апарати штучної вентиляції легенів. Один з апаратів запалав через перевантаження і спровокував пожежу.

новини Росії Санкт-Петербург масштабна пожежа
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