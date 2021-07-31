У Піренеях знайшли кістку британської блогерки: вона загадково зникла в горах торік

Естер Дінглі пропала в листопаді минулого року / CNN.com

Моторошна історія сталася в Піренеях-там обранужили останки 37-річної британської туристки і блогерші Естер Дінглі, яка пропала безвісти у листопаді минулого року.

"З сумом повідомляємо, що людські останки, знайдені під час пошуків Естер Дінглі, були підтверджені за допомогою аналізу ДНК як такі, що належать їй", — у п'ятницю, 30 липня, повідомили у благодійній організації LBT Global, яка представляє сім'ю Дінглі, пише CNN.

Мати загиблої Ріа Брайант і коханий Дінглі Деніел Колегейт вказали, що "з цим підтвердженням маленька надія, яка у нас була, згасла".

Відзначається, що торік Естер одна вирушила в похід неподалік від кордону між Іспанією і Францією. Вона повинна була повернутися через три дні, а за день до зникнення послала своєму хлопцеві селфі.

З моменту зникнення пошуками жінки займалися французькі та іспанські правоохоронці. До того ж, її партнер Колегейт пройшов сотні кілометрів, сподіваючись знайти сліди мандрівниці в горах. За словами рідних Естер, пошуки триватимуть.

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"Зараз, коли знайдена тільки одна кістка і немає ніяких слідів спорядження або одягу в безпосередній близькості (яку ретельно обшукували ще раз протягом декількох днів), подробиці того, що сталося все ще залишаються невідомими", — вказали вони.

З 2014 року Дінглі і Колегейт подорожували Європою в автофургоні і знімали свої пригоди на відео, яке потім публікували в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, у Туреччині знайшли мертвою українку, яка зникла на початку травня. Тіло 42-річної альпіністки з Одеси Яни Кривошиї виявили біля вершини гори Геіксіврісі в п'ятницю, 28 травня.

За попередньою інформацією, одеситка впала з прямовисних скель і загинула.

Спочатку було кілька версій її зникнення, але викрадення не підтвердилося.