У Польщі автобус з дітьми не розминувся з вантажівкою: багато постраждалих

У Польщі автобус зі школярами потрапив у ДТП / скріншот

У Лодзинському воєводстві в Польщі автобус, що перевозив школярів, зіткнувся з вантажівкою. В результаті інциденту постраждали 12 дітей і водій. На щастя, їх травми не надто серйозні.

Зазначається, що автобус віз дітей додому з літнього табору, проте водій не впорався з керуванням і в'їхав у вантажівку. Ударом розбило передню частину автобуса, а через аварію на кілька годин перекрили автостраду, йдеться в сюжеті ТСН.

Легкі травми – переважно садна, порізи та синці – отримали 13 людей: 11 неповнолітніх, а також водій та ще один дорослий. Дітей у віці від 12 до 16 років поступово оглядають лікарі швидкої допомоги і при необхідності доставляють в лікарні.

Також відомо, що на місце події прибули 6 пожежних команд. Зрештою за школярами приїхав інший автобус, який відвіз їх до навчального закладу неподалік.

Нагадаємо, що 24 липня в Лодзинському воєводстві сталося інше моторошне ДТП: зіткнулися Nissan і мікроавтобус Volkswagen Transporter. Травми отримали 10 осіб: 7 з них – українці.

Постраждалих гелікоптером доставляли в медустанови. На жаль, 2 українцям вижити не вдалося.