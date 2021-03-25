У Польщі змінилося число жертв жорсткого ДТП з українцями

Як заявив прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко, в палаті в одній з лікарень у польському місті Жешув помер потерпілий у ДТП українець.
Кількість українців, які загинули в дорожньо-транспортній пригоді в Польщі 6 березня, зросла до шести. Про це повідомив портал РБК-Україна з посиланням на прессекретаря українського МЗС Олега Ніколенка.
За його інформацією, напередодні в лікарні польського міста Жешув помер постраждалий в результаті ДТП громадянин України
"Його сім'я обізнана, зараз вирішується питання репатріації тіла в Україну. Таким чином, кількість загиблих в тій аварії зросла до шести осіб", ‒ зазначив Ніколенко.
Речник МЗС додав, що в польських лікарнях залишаються двоє українців, які постраждали в ДТП, в тому числі жінка у важкому стані.
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ДТП у Польщі 6 березня - про що раніше повідомляв Главред:
- Український автобус, який виконував рейс Познань-Херсон, опинився в епіцентрі ДТП у ніч на 6 березня на польській автостраді А4.
- В автобусі їхали 57 осіб (у тому числі двоє водіїв). В результаті ДТП загинули п'ятеро людей. 26 пасажирів були госпіталізовані, четверо - у важкому стані.
- У рятувальній операції брали участь близько сотні пожежників, поліцейських і фельдшерів. На місце події для перевезення поранених прибули два вертольоти.
- Як повідомляв пізніше Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, В Польщі виникли проблеми з лікуванням двох українців, які постраждали в результаті смертельної ДТП. Як розповів дипломат, в українців була відсутня медична страховка.
Автор: Дмитро Відоменко