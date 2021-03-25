У Польщі змінилося число жертв жорсткого ДТП з українцями

У Польщі змінилося число жертв Великої ДТП з українцями / nowiny24.pl

Кількість українців, які загинули в дорожньо-транспортній пригоді в Польщі 6 березня, зросла до шести. Про це повідомив портал РБК-Україна з посиланням на прессекретаря українського МЗС Олега Ніколенка.

За його інформацією, напередодні в лікарні польського міста Жешув помер постраждалий в результаті ДТП громадянин України

"Його сім'я обізнана, зараз вирішується питання репатріації тіла в Україну. Таким чином, кількість загиблих в тій аварії зросла до шести осіб", ‒ зазначив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що в польських лікарнях залишаються двоє українців, які постраждали в ДТП, в тому числі жінка у важкому стані.

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ДТП у Польщі 6 березня - про що раніше повідомляв Главред: