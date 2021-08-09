У Польщі чоловік помер після затримання копами: люди протестують

Копи Польщі силою затягали чоловіка в авто / Радіо Польща

В Польщі правоохоронці затримали агресивного чоловіка. Однак за добу він помер.

Як повідомляє радіостанція RMF FM, на кадрах затримання видно, як четверо копів намагалися силою посадити чоловіка в поліцейську машину. Під час затримання той виривався і кликав на допомогу, а потім різко втратив свідомість.

За інформацією поліції, чоловік кидав каміння у вікна будівель. У зв'язку з цим його мати викликала копів. Також вона сказала правоохоронцям, що її син зловживає наркотиками.

Наступного дня після затримання в поліції повідомили, що чоловік помер через дві години після того, як потрапив до лікарні.

Цей інцидент викликав обурення у місцевого населення і біля комендатури поліції в Любліні зібралося близько 200 осіб, які виступали проти дій поліції. Зокрема, протестувальники звинувачують поліцейських у вбивстві.

Реклама

Демонстранти запалили перед будівлею поліції свічки і застосовували проти правоохоронців коктейлі Молотова. У відповідь поліцейські використовували водомети та сльозогінний газ. У підсумку 40 осіб були затримані.

Відзначається, що в ході протестів був пошкоджений вхід в будівлю поліцейської дільниці, розбите скло і підпалені сміттєві баки.

Нагадаємо, раніше курйозний випадок стався у Варшаві. Українець, який грубо порушив правила дорожнього руху і ледь не збив пішоходів, тікав від місцевих поліцейських і відбивався від них вогнегасником. У підсумку українця ловили вісім польських копів.