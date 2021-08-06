У Польщі розповіли, як Росія використовуватиме Північний потік-2 для шантажу України

У Польщі вважають, що Північний потік - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу і НАТО.
Росія сигналізує, що використовуватиме газопровід Північний потік-2 (Nord Stream 2) як інструмент політичного шантажу, зокрема, проти України.
Як заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, Північний потік - це інструмент російської диверсії.
"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 в якості інструменту політичного шантажу проти України і Центральної Європи ... Протягом 18 років всі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу і НАТО", — цитує його слова Польське радіо.
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Угода між США і Німеччиною - про що раніше повідомляв Главред:
21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди по Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.
Гарантії для України
- Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.
- Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.
- Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він буде розвивати двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.
- Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.
Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали по газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.