УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Польщі розповіли, як Росія використовуватиме Північний потік-2 для шантажу України

6 серпня 2021, 07:54
Прослухати новину
Зупинити

У Польщі вважають, що Північний потік - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу і НАТО.

Північний потік-2
Північний потік - 2 / Reuters

Росія сигналізує, що використовуватиме газопровід Північний потік-2 (Nord Stream 2) як інструмент політичного шантажу, зокрема, проти України.

Як заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, Північний потік - це інструмент російської диверсії.

"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 в якості інструменту політичного шантажу проти України і Центральної Європи ... Протягом 18 років всі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу і НАТО", — цитує його слова Польське радіо.

читайте також"Підриває безпеку України": у Європарламенті розкритикували угоду щодо Північного потоку-2

Реклама

Угода між США і Німеччиною - про що раніше повідомляв Главред:

21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди по Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

  • Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.
  • Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.
  • Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він буде розвивати двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.
  • Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали по газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.

Північний потік-2
Зараз ви переглядаєте новину «У Польщі розповіли, як Росія використовуватиме Північний потік-2 для шантажу України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фіналістка Холостяка здивувала неймовірною фігурою в нескромному вбранніФіналістка Холостяка здивувала неймовірною фігурою в нескромному вбранні Гороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопотиГороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопоти Симптоми захворювання печінки: вісім ранніх ознак цирозу, які не можна ігноруватиСимптоми захворювання печінки: вісім ранніх ознак цирозу, які не можна ігнорувати День Марії Магдалини 2021: дата і традиції святаДень Марії Магдалини 2021: дата і традиції свята Війна за Крим і Аксьонов з Константиновим у Києві: колишній глава СБУ розкрив сценарій 2014 рокуВійна за Крим і Аксьонов з Константиновим у Києві: колишній глава СБУ розкрив сценарій 2014 року

Останні новини

09:27

Український боксер Хижняк виграв срібну медаль Олімпіади в Токіо

09:05

Дощі зі зливами йдуть з України: де очікуються опади Відео

08:35

На Рівненщиніі від лісовоза на ходу відлетіла деталь і зламала плече пішоходу Відео

08:27

Ще один стрибок COVID-19: в Україні коронавірусом захворіло більше тисячі людей

08:03

"Любиш Росію - треба їхати": в Україні попередили про військову атаку Москви після слів Зеленського Відео

Реклама
07:55

Нове срібло України для Олімпіади 2020: нагороди завоювали каноїстки Лузан і Четверикова

07:45

Росія тут не приживеться Погляд

07:38

"Не носити маски - злочин": епідеміолог розповів, чому Україна не готова до хвилі COVID-19 Відео

07:10

Жорстка риторика Зеленського і компроміс з РФ: у Раді пояснили, чому президент перейшов в атаку Відео

06:30

Зеленський дрейфує у бік ідей Порошенка Погляд

06:02

Які речі привертають негатив в будинок і несуть невдачі Відео

05:28

Гроші списуються, а купюри не видаються: українці скаржаться на збій в роботі банкоматів ПриватБанку

05:02

Місячний гороскоп на тиждень 9-15 серпня: заздрість, складнощі у відносинах або тривога Відео

04:23

Дружина Артура Пирожкова засвітила пружні сідниці в пікантній позі

03:50

В Україні вдарить 40-градусна спека: синоптик назвав дату Відео

03:02

Чому не можна не мити гребінець і кисті для макіяжу: лікарі назвали ризики для здоров'я Відео

02:16

Майже гола Ірина Шейк в невидимих трусиках звела з розуму відвертим кадром

01:37

Які здорові перекуси можна взяти в дорогу: круті поради від дієтолога

00:55

В Epic Games Store роздают безплатно відразу дві "потужні" ігри з рейтингом понад 90% Відео

00:20

Гороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витрати Відео

Реклама
06 серпня, п'ятниця
23:55

У Львові медики врятували дитині життя за допомогою робота-хірурга

23:31

Зірвані дахи і повалені дерева: Полтава потерпіла негоду Відео

23:29

В Одеській області потяг задавив відчайдушного чоловіка, який ліг на рейки

23:22

Шість речей, які стоматологи роблять кожен день, щоб захистити свої зуби Відео

23:07

Допомогу від МВФ витратять на створення подушки безпеки - ОПУ Відео

22:58

Не помітив яму: у Кропивницькому чоловік через погану дорогу позбувся ока та двох зубів Відео

22:24

Названо фактор на роботі, який підвищує ризик серцевого захворювання Відео

22:23

Негода в Польщі: повалені дерева, затоплені будинки та дороги Відео

22:14

У Києві за вакцинацію дарують квитки на футбол Відео

21:35

Колишній посол розповів, що слід зробити до зустрічі Зеленського та Байдена

21:32

НАБУ показало, як суддя Чаус брав хабар Відео

20:38

"Їдьте і шукайте комфорт в інших країнах": омбудсмен звернувся до противників закону про мову Відео

20:37

У США спіймали рибу-вівчарку з людськими зубами

20:19

Україна за сприяння Метінвесту менш ніж за добу відправила рятувальників гасити пожежі до Греції Фото

20:09

В Україні в серпні зміниться ціна на газ: скільки доведеться платити

20:04

Прикмети на 7 серпня: що не можна робити в день святої Анни Відео

20:01

В Одеській області горе-мати залишила в пологовому будинку другу дитину

19:34

Мати покійного Кузьми Скрябіна заявила, що пісні її сина хочуть вкрасти Відео

19:30

Чи знесуть Зеленського за технологією Майдану Погляд

19:25

"Дельта" атакує: на Тернопільщині помер інфікований індійським штамом коронавірусу Відео

Реклама
19:23

Дженніфер Еністон припинила спілкуватися з усіма, хто не вакцинувався від коронавірусу

18:53

У Київській області злетять ціни на проїзд у транспорті Відео

18:41

Кабмін за сприяння Метінвесту направив до Греції спеціальний літак для гасіння пожеж (фото)

18:37

"Смердюча росіянка" : у Кишиневі "Міс Молдова-2008" потрапила в мовний скандал і отримала сумкою Відео

18:25

Гороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопоти Відео

18:24

Розкрили сюжет першої серії 2 сезону серіалу Відьмак 2021

18:24

Ветерана АТО, який хотів підірвати Кабмін, заарештували

18:18

Коли Спаси 2021: Медовий Спас, Яблучний Спас і Горіховий Спас, дата і традиції

17:59

Супермодель Кара Делевінь повністю гола показала інтимне селфі з ванної

17:52

"Не можна злити РФ": Данілов різко розніс ФРН і Францію, звинувативши їх у зриві планів щодо НАТО Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти