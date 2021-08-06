У Польщі розповіли, як Росія використовуватиме Північний потік-2 для шантажу України

Північний потік - 2 / Reuters

Росія сигналізує, що використовуватиме газопровід Північний потік-2 (Nord Stream 2) як інструмент політичного шантажу, зокрема, проти України.

Як заявив Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, Північний потік - це інструмент російської диверсії.

"Росія сигналізує про те, що вона буде використовувати газопровід Nord Stream 2 в якості інструменту політичного шантажу проти України і Центральної Європи ... Протягом 18 років всі польські уряди дотримувалися думки, що Північний потік - це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу і НАТО", — цитує його слова Польське радіо.

читайте також"Підриває безпеку України": у Європарламенті розкритикували угоду щодо Північного потоку-2

Реклама

Угода між США і Німеччиною - про що раніше повідомляв Главред:

21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди по Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. Крім того, сторони домовилися, що Росії не дозволять "використовувати енергію в якості зброї". Якщо країна-окупант порушить це правило, Німеччина ініціюватиме проти неї санкції.

Гарантії для України

Німеччина повинна виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектора і недопущення енергозалежності України.

Зокрема, у Меркель погодилися організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін профінансує 175 мільйонів доларів.

Також Німеччина призначить представника з фінансуванням у розмірі 70 мільйонів доларів. Він буде розвивати двосторонні проекти з Україною у сфері енергетики.

Також документ передбачає надання Україні технічної допомоги для інтеграції в електромережу ЄС.

Тим часом МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали по газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.