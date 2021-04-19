У Польщі зробили гучну заяву про активізацію спецслужб Росії

Польща відзначає зростаючу активність спецслужб РФ на своїй території
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що Польща протягом тривалого часу відзначає все більшу активність російських спецслужб на своїй території і робить все для захисту національної безпеки.
"Вже багато років спецслужби Росії також дуже активні в Польщі. Ми робимо кроки, щоб зменшити цю активність і гарантувати безпеку польської держави", - підкреслив Пшидач, повідомляє TVP.INFO.
На його переконання, прославлення професіоналізму спецслужб РФ є спробою формування іміджу і не завжди відповідає реальності.
"Російські спецслужби діють так, як Росія, дуже часто не дуже витончено", - заявив заступник польського міністра.
Він додав, що Польща очікує рапорту чеського уряду про діяльність спецслужб РФ на території країни.
При цьому уряд Чехії закликав своїх союзників, у тому числі Великобританію, розглянути можливість висилки російських дипломатів.
читайте такожВеликобританія відреагувала на висилку дипломатів РФ з Чехії
"Ми просимо про солідарність, і я попросив своїх колег також розглянути можливість висилки російських посадових осіб, які працюють на їх території. Але це, очевидно, рішення, яке повинні приймати окремі країни", - заявив віце-прем'єрміністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек.
Дипломатична війна Чехії та Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- Раніше прем'єрміністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів в країні в 2014 році. 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
- Напередодні в МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни.
- У відповідь російський МЗС пригрозили відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії. "Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.