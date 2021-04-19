У Польщі зробили гучну заяву про активізацію спецслужб Росії

У МЗС Польщі розповіли про зростаючу активність спецслужб РФ. / УНІАН

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що Польща протягом тривалого часу відзначає все більшу активність російських спецслужб на своїй території і робить все для захисту національної безпеки.

"Вже багато років спецслужби Росії також дуже активні в Польщі. Ми робимо кроки, щоб зменшити цю активність і гарантувати безпеку польської держави", - підкреслив Пшидач, повідомляє TVP.INFO.

На його переконання, прославлення професіоналізму спецслужб РФ є спробою формування іміджу і не завжди відповідає реальності.

"Російські спецслужби діють так, як Росія, дуже часто не дуже витончено", - заявив заступник польського міністра.

Він додав, що Польща очікує рапорту чеського уряду про діяльність спецслужб РФ на території країни.

При цьому уряд Чехії закликав своїх союзників, у тому числі Великобританію, розглянути можливість висилки російських дипломатів.

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"Ми просимо про солідарність, і я попросив своїх колег також розглянути можливість висилки російських посадових осіб, які працюють на їх території. Але це, очевидно, рішення, яке повинні приймати окремі країни", - заявив віце-прем'єрміністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек.

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