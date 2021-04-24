У Польщі заявили щодо планів Путіна і попередили про небезпеку

Ситуація зі стягуванням військ РФ до кордонів України викликала занепокоєння у Польщі.
Російський президент Володимир Путін проводить політику, метою якої є відновлення Російської імперії. Не виключено, що після України з агресією РФ можуть зіткнутися країни Балтії і Польща. Саме тому Варшава проводить заходи з модернізації своїх збройних сил і збільшує чисельність військового контингенту. Про це заявив польський глава Міноборони Маріуш Блащак.
У ефірі Польського радіо він нагадав про те, що Росія здійснила військове вторгнення до Грузії у 2008 році і до України у 2014 році. При цьому він згадав і слова загиблого президента Польщі Леха Качинського: "Спочатку Грузія, потім Україна, пізніше Прибалтика, а ще пізніше, можливо, і Польща". На його думку, Путін, безумовно, намагається відновити Російську імперію.
"Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії", - сказав міністр.
Саме з цієї причини, підкреслив Блащак, Польща працює над удосконаленням своїх збройних сил і чисельністю військового контингенту.
Відведення військ РФ від кордонів України
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про початок відведення військ Південного і Західного військового округів від кордонів України з 23 квітня. Мотивом таких дій росіяни називають завершення бойових навчань.
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що таке рішення зможе знизити напруженість біля українських кордонів. Київ, як і раніше, розраховує на мирне вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відзначив, що передислокація військ РФ з кордонів України пов'язана з військовими рішеннями Москви, які росіяни приймають виходячи з необхідності.
- Експерти Conflict Intelligence заявили, що Росія може відвести не всі війська від кордонів України. Як стверджують аналітики, 41-а армія, як і раніше, перебуває під Воронежем. Ситуація схожа на 2014 рік, коли окремі військові підрозділи РФ у серпні з'явилися на Донбасі.