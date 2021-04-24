У Польщі заявили щодо планів Путіна і попередили про небезпеку

У Польщі зміцнюють армію, побоюючись можливої військової агресії РФ / УНІАН

Російський президент Володимир Путін проводить політику, метою якої є відновлення Російської імперії. Не виключено, що після України з агресією РФ можуть зіткнутися країни Балтії і Польща. Саме тому Варшава проводить заходи з модернізації своїх збройних сил і збільшує чисельність військового контингенту. Про це заявив польський глава Міноборони Маріуш Блащак.

У ефірі Польського радіо він нагадав про те, що Росія здійснила військове вторгнення до Грузії у 2008 році і до України у 2014 році. При цьому він згадав і слова загиблого президента Польщі Леха Качинського: "Спочатку Грузія, потім Україна, пізніше Прибалтика, а ще пізніше, можливо, і Польща". На його думку, Путін, безумовно, намагається відновити Російську імперію.

"Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії", - сказав міністр.

Саме з цієї причини, підкреслив Блащак, Польща працює над удосконаленням своїх збройних сил і чисельністю військового контингенту.

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