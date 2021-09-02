У Польщі копи по-звірячому забили до смерті українця

У Польщі побили до смерті українця

У липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Міністерство закордонних справ України знає про ситуацію і контролює розслідування, пише РБК-Україна.

Спочатку поліцейські говорили, що українець поводився агресивно, але сьогодні з'явилися подробиці, що свідчать про зворотне. Польська газета Gazeta Wyborcza розповіла про те, що поліцейські о 22:27 доставили українця до витверезник з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі.

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Потім, за даними газети, поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Українцю притискали голову до підлоги коліном, а потім прив'язали до ліжка. Його били, поки не втрутився лікар, але о 23: 53 Никифоренко помер.

"Генконсульство України в Кракові взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв'язок з його рідними. У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення з ходом слідства", - заявив представник МЗС.

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Ніколенко зазначив, що одна з версій польського слідства - перевищення повноважень співробітниками поліції.

"Очікуємо також від Окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Докладемо максимальних зусиль, щоб всі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - додав він.

Нагадавши, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бзхатченком, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.