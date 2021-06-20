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У польському селі сталася масштабна пожежа, понад 100 осіб втратили житло

20 червня 2021, 13:47

Пожежа пошкодила 44 будівлі, у тому числі 21 житловий будинок. Постраждали дев'ять осіб. Вони в лікарні.

У Польщі сталася масштабна пожежа
У Польщі сталася масштабна пожежа / скріншот www.rmf24.pl

Трагедія сталася в Польщі - у селі Нова Бяла в ніч на 19 червня спалахнула масштабна пожежа, в якій горіли десятки будівель. Унаслідок загоряння постраждали 9 осіб, ще не менш як 112 жителів залишилися без житла.

Як повідомляє RMF 24, пожежа виникла пізно ввечері 19 червня. Вогонь швидко поширився, оскільки будівлі компактні і розташовані одне біля одного, а житлові будинки були з'єднані з господарськими будівлями. Крім того, деякі були з дерева.

Пожежа пошкодила 44 будівлі, у тому числі 21 житловий будинок. Постраждали дев'ять осіб. Вони в лікарні.

Одна людина впала з даху і зламала собі хребет. Один пожежник-доброволець, який повернувся додому після випробувань, отруївся димом.

Крім того, 112 осіб були змушені покинути свої будинки в пошуках притулку. Зараз зруйновані будівлі постійно контролюються пожежниками. У деяких господарських будівлях зберігалося сіно і там є ризик виникнення повторної пожежі.

Більше сотні людей втратили житло
Понад 100 людей втратили житло / twitter.com/Lukasz_Kmita

Також там чергує поліція, сторонніх не пускають. Вулиця, де вирувала пожежа, закрита й охороняється офіцерами.

У центрі села, поруч з церквою і словацьким культурним центром, встановлено три пожежні намети. У місцевій школі організували пункт допомоги.

Раніше в центрі Москви, на Лужнецькій набережній, спалахнула пожежа на складі піротехніки. Для її гасіння залучали авіацію.

новини Польщі
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