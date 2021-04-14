У розвідці США дали тривожний прогноз через агресію Росії

Росія в 2021 році продовжить агресивні дії / Reuters

В розвідці США назвали Росію однією з чотирьох країн, яка становить загрозу для Сполучених Штатів в 2021 році.

Як пише CBS News, у списку також Китай, Іран і Північна Корея.

"Щорічно 18 спецслужб США оприлюднюють звіт, який відображає колективну думку щодо тих, хто загрожує національній безпеці. На цей раз документ складається з 27 сторінок і містить тільки інформацію, яка не є секретною", - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що в 2021 році Росія продовжить свої агресивні дії, використовуючи найрізноманітніші тактики, щоб:

підірвати вплив США;

розробити нові міжнародні норми та партнерства;

розділити західні країни і послабити західні союзи;

продемонструвати здатність Росії впливати на світові події.

"Москва продовжить розвивати свій військовий, ядерний, космічний, кібернетичний і розвідувальний потенціал. Вона також буде використовувати свої енергетичні ресурси, щоб просувати власний порядок денний і перешкоджати США", - зазначають у розвідці.

Спецслужби також зазначають, що Росія намагатиметься просувати власні інтереси і хоче підірвати інтереси США та їхніх союзників.

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Для цього можна використовувати ряд інструментів, зокрема:

кампанії впливу;

розвідку та антитерористичне співробітництво;

військову допомогу та спільні військові навчання;

операції найманців, вбивства і продаж зброї.

"Росія буде продовжувати намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні, тоді як переговори щодо врегулювання (ситуації на Донбасі – ред.) заблоковані, а бойові дії тривають", - зазначають у спецслужбі.

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