У розвідці США дали тривожний прогноз через агресію Росії

Росія в 2021 році продовжить агресивні дії проти Заходу і України, відзначили в США.
В розвідці США назвали Росію однією з чотирьох країн, яка становить загрозу для Сполучених Штатів в 2021 році.
Як пише CBS News, у списку також Китай, Іран і Північна Корея.
"Щорічно 18 спецслужб США оприлюднюють звіт, який відображає колективну думку щодо тих, хто загрожує національній безпеці. На цей раз документ складається з 27 сторінок і містить тільки інформацію, яка не є секретною", - йдеться в повідомленні.
Прогнозується, що в 2021 році Росія продовжить свої агресивні дії, використовуючи найрізноманітніші тактики, щоб:
- підірвати вплив США;
- розробити нові міжнародні норми та партнерства;
- розділити західні країни і послабити західні союзи;
- продемонструвати здатність Росії впливати на світові події.
"Москва продовжить розвивати свій військовий, ядерний, космічний, кібернетичний і розвідувальний потенціал. Вона також буде використовувати свої енергетичні ресурси, щоб просувати власний порядок денний і перешкоджати США", - зазначають у розвідці.
Спецслужби також зазначають, що Росія намагатиметься просувати власні інтереси і хоче підірвати інтереси США та їхніх союзників.
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Для цього можна використовувати ряд інструментів, зокрема:
- кампанії впливу;
- розвідку та антитерористичне співробітництво;
- військову допомогу та спільні військові навчання;
- операції найманців, вбивства і продаж зброї.
"Росія буде продовжувати намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні, тоді як переговори щодо врегулювання (ситуації на Донбасі – ред.) заблоковані, а бойові дії тривають", - зазначають у спецслужбі.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
- 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.