У РФ анонсували масові бунти через Навального і згадали Україну

Акція протесту в Росії через Олексія Навального / Reuters

У Росії соратники політв'язня Олексія Навального оголосили про організацію масштабного мітингу на підтримку політика.

Як йдеться у повідомленні на сайті free.navalny.com, масова акція протесту відбудеться ввечері в середу 21 квітня на центральних площах і вулицях російських міст.

Раніше планувалося дочекатися збору 500 тисяч осіб через сайт заходу, проте плани змінилися на тлі погіршення самопочуття Навального.

"Існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. Ми прийняли рішення не чекати збору 500 тисяч осіб на нашому сайті. Події розвиваються занадто стрімко і занадто погано. Відкладати більше не можна", - йдеться в повідомленні на сайті Навального.

Звернемо увагу, що серед гасел під час акції опозиції в РФ будуть вимоги недопущення агресії Росії проти України.

"21-го Путін виступає перед своїми подільниками. І найімовірніше його мова буде пов'язана з агресією проти України. Всі справжні громадяни повинні вийти і сказати Ні війні! Виходимо на протест! Ні війні! Свободу політв'язням! Путіна під трибунал!". - йдеться в повідомленні російського опозиційного Telegram-каналу Протестна Росія.

Додамо, що Навальний перебуває у виправній колонії у Володимирській області, де з 31 березня тримає голодування з вимогою допустити до нього цивільного лікаря.

Вирок Навальному: