У РФ анонсували масові бунти через Навального і згадали Україну

Російські опозиціонери вимагатимуть недопущення агресії РФ проти України.
У Росії соратники політв'язня Олексія Навального оголосили про організацію масштабного мітингу на підтримку політика.
Як йдеться у повідомленні на сайті free.navalny.com, масова акція протесту відбудеться ввечері в середу 21 квітня на центральних площах і вулицях російських міст.
Раніше планувалося дочекатися збору 500 тисяч осіб через сайт заходу, проте плани змінилися на тлі погіршення самопочуття Навального.
"Існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. Ми прийняли рішення не чекати збору 500 тисяч осіб на нашому сайті. Події розвиваються занадто стрімко і занадто погано. Відкладати більше не можна", - йдеться в повідомленні на сайті Навального.
Звернемо увагу, що серед гасел під час акції опозиції в РФ будуть вимоги недопущення агресії Росії проти України.
"21-го Путін виступає перед своїми подільниками. І найімовірніше його мова буде пов'язана з агресією проти України. Всі справжні громадяни повинні вийти і сказати Ні війні! Виходимо на протест! Ні війні! Свободу політв'язням! Путіна під трибунал!". - йдеться в повідомленні російського опозиційного Telegram-каналу Протестна Росія.
Додамо, що Навальний перебуває у виправній колонії у Володимирській області, де з 31 березня тримає голодування з вимогою допустити до нього цивільного лікаря.
Вирок Навальному:
- Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
- Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.
- Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.
- Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.
- Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.