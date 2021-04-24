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У РФ допустили здачу "ЛДНР" і назвали умову - Bloomberg

24 квітня 2021, 21:47

У РФ оцінили звернення Джо Байдена з пропозицією про зустріч з Володимиром Путіним.

У РФ назвали умову скорочення підтримки ЛДНР
У Москві не виключили відмову від підтримки "ЛДНР" / Фото Reuters

Стало відомо про те, як у Москві відреагували на пропозицію президента США Джо Байдена про зустріч з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним.

У РФ дзвінок Байдена з пропозицією зустрічі з Путіним сприйняли як тактичну перемогу, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У Москві вважають, що звернення Байдена і пропозиція про зустріч з Путіним свідчить про "вимушене визнання" новою адміністрацією необхідності взаємодії з Кремлем.

У матеріалі підкреслюється, що незважаючи на погіршення відносин з США і Європою через стягування військ до кордонів з Україною, Кремль задоволений тим, що "ризикований гамбіт" приніс плоди.

При цьому Путін хоче, щоб США та інші західні країни "ставилися до нього, як до рівного". Водночас джерело не виключило, що РФ може скоротити підтримку самопроголошених республік на сході України в обмін на пом'якшення санкцій і де-факто визнання Криму російським.

Додається, що Білий дім після зміни президента розраховував зосередитися на відносинах з Китаєм, проте посилення російської військової присутності біля кордонів з Україною змусило США переглянути плани.

читайте такожЕксперт пояснив, чому нові санкції США не розтрощать режим Путіна

Раніше сенатор РФ Олексій Пушков заявив про те, що терористичні "ДНР" і "ЛНР" можуть стати розмінною монетою у великому обміні між США і Росією.

Нові санкції США проти Росії:

  • Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
  • Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
  • Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
  • Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
  • Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
  • Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
  • США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.
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