У РФ допустили здачу "ЛДНР" і назвали умову - Bloomberg

У Москві не виключили відмову від підтримки "ЛДНР" / Фото Reuters

Стало відомо про те, як у Москві відреагували на пропозицію президента США Джо Байдена про зустріч з лідером Російської Федерації Володимиром Путіним.

У РФ дзвінок Байдена з пропозицією зустрічі з Путіним сприйняли як тактичну перемогу, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У Москві вважають, що звернення Байдена і пропозиція про зустріч з Путіним свідчить про "вимушене визнання" новою адміністрацією необхідності взаємодії з Кремлем.

У матеріалі підкреслюється, що незважаючи на погіршення відносин з США і Європою через стягування військ до кордонів з Україною, Кремль задоволений тим, що "ризикований гамбіт" приніс плоди.

При цьому Путін хоче, щоб США та інші західні країни "ставилися до нього, як до рівного". Водночас джерело не виключило, що РФ може скоротити підтримку самопроголошених республік на сході України в обмін на пом'якшення санкцій і де-факто визнання Криму російським.

Додається, що Білий дім після зміни президента розраховував зосередитися на відносинах з Китаєм, проте посилення російської військової присутності біля кордонів з Україною змусило США переглянути плани.

читайте такожЕксперт пояснив, чому нові санкції США не розтрощать режим Путіна

Раніше сенатор РФ Олексій Пушков заявив про те, що терористичні "ДНР" і "ЛНР" можуть стати розмінною монетою у великому обміні між США і Росією.

Нові санкції США проти Росії: