У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР"

Зюганов вважає, що РФ повинна воювати за Донбас / Коммерсантъ

Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що російська влада повинна офіційно визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" і боротися за Донбас всіма засобами, включаючи військові.

"Я б давно на місці Верховного головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій мир, свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку і Луганську Республіку ("ДНР" і " ЛНР", - ред.)- це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби", - заявив Зюганов в інтерв'ю Національній службі новин.

При цьому російський політик вважає, що Україна, на відміну від Росії, нібито не в змозі вести сучасну війну.

"Україна не в змозі вести сучасну війну, їй нічим її вести. Армія в Україні зараз гірша в 10 разів, ніж в 1990-ті роки. Всі їхні установки можуть бути розстріляні без заходу на територію України. Ті, хто збираються віддавати такі накази, не просто злочинці, вони вбивці справжнісінькі", - сказав Зюганов.

читайте такожРФ стягнула Іскандери до кордону з Україною: експерти оцінили небезпеку21 квітня відбудеться послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним Зборам. Російський журналіст Костянтин Еггерт припустив, що президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін могли досягти негласної домовленості щодо Донбасу. На його думку, про її наявність може свідчити той факт, якщо у зверненні до Федеральних Зборів 21 квітня Путін раптом оголосить про визнання так званих "ЛНР" і "ДНР" і/або взяття їх під захист Росії.

На 23 квітня заплановано екстрене засідання Ради Федерації. Депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський припустив, що на засіданні Радфеду може бути санкціоноване введення російських військ на Донбас.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією. У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

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