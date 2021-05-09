У РФ знайшли і знову загубили колишнього головлікаря лікарні, де лежав Навальний

Зниклого главу МОЗ Омської області знайшли живим / РИА Новости

У Росії знайшли живим міністра охорони здоров'я Омської області Олександра Мураховського.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, чоловіка протягом трьох діб не могли знайти в Большеуковском районі після того, як він пішов на полювання.

Виявилося, що міністр заблукав і не зміг повернутися на базу, де зупинився.

На даний момент невідомо, в якому стані знаходиться Мураховський і чому він пропав. Подальша інформація по цій ситуації зараз уточнюється.

При цьому РІА Новини з посиланням на правоохоронців РФ повідомляють, що Мураховський поки не знайдений.

"Пошуки глави омського міністра охорони здоров'я Мураховського припинені до ранку", - повідомляють в управлінні МВС РФ.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, представник пошукового загону Лізи Алерт, де раніше повідомили, що знайшли чоловіка, Григорій Сергєєв також не підтвердив інформацію про знаходження Олександра Мураховського.

Про те що чиновник зник під час полювання в Большеуковском районі, повідомлялося напередодні.

Місцевість, в якій зник Мураховський, важкопрохідна і болотиста, що ускладнювало його пошуки. Сьогодні вдень був виявлений квадроцикл, на якому він поїхав на полювання.

Олександр Мураховський працював головлікарем Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1, куди був доставлений з отруєнням російський опозиціонер Олексій Навальний.

Отруєння Олексія Навального - про що раніше повідомляв Главред: