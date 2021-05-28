У РФ оцінили роль Москви в ситуації з бортом Ryanair і вибухнули докором на адресу Заходу

Москва не була в курсі ситуації з літаком Ryanair - постпред РФ в ООН / Reuters

Офіційна Москва не знала про ситуацію з авіалайнером Ryanair під час екстреної посадки літака у Мінську. Заяви про присутність на борту російського агента і примусову посадку лайнера не відповідають дійсності. Розслідувати інцидент не має сенсу, тому що Захід вже призначив винних і запустив санкції. Про це заявив заступник постпреда РФ в ООН Дмитро Полянський.

Як повідомляє ТАСС, за його словами, Росія не була обізнана про ситуацію з літаком Ryanair під час посадки авіалайнера у Мінську. Російських агентів на борту також не було.

"Ми не були в курсі, ми не можемо відстежувати кожен літак в повітрі. Що стосується повідомлень про російського агента на борту, це поширювані фейкові новини", - вважає Полянський.

Крім того, у своєму виступі він згадав заяву шести держав Ради Безпеки ООН – Великобританії, Ірландії, Норвегії, США, Франції та Естонії – а також Бельгії та Німеччини про те, що літак Ryanair приземлився у Мінську в примусовому порядку. Російський представник стверджує, що такі відомості є неправдивими.читайте такожЯк у Мінську садили літак Ryanair: опублікована стенограма перемовин

"Я цитую цей твіт тому, що його було опубліковано відразу після наших тісних консультацій, на яких ми обговорювали це питання, і на яких я вказав своїм колегам, що, висловлюючи твердження про примусову посадку (літака), вони поширюють фейкові новини", - сказав Полянський.

Також він додав, що розслідування цього інциденту є сумнівним, оскільки Захід вже зробив свої висновки і запустив санкції.

"Поки що не було розслідування, але вже є санкції. Висновки вже зроблені, винні призначені. Я не знаю, який є сенс у розслідуванні, якщо західні країни вже все вирішили", - підкреслив Дмитро Полянський.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську