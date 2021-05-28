У РФ оцінили роль Москви в ситуації з бортом Ryanair і вибухнули докором на адресу Заходу

У Росії вважають "фейковою новиною" заяви про те, що посадка літака Ryanair у Мінську здійснювалася в примусовому порядку.
Офіційна Москва не знала про ситуацію з авіалайнером Ryanair під час екстреної посадки літака у Мінську. Заяви про присутність на борту російського агента і примусову посадку лайнера не відповідають дійсності. Розслідувати інцидент не має сенсу, тому що Захід вже призначив винних і запустив санкції. Про це заявив заступник постпреда РФ в ООН Дмитро Полянський.
Як повідомляє ТАСС, за його словами, Росія не була обізнана про ситуацію з літаком Ryanair під час посадки авіалайнера у Мінську. Російських агентів на борту також не було.
"Ми не були в курсі, ми не можемо відстежувати кожен літак в повітрі. Що стосується повідомлень про російського агента на борту, це поширювані фейкові новини", - вважає Полянський.
Крім того, у своєму виступі він згадав заяву шести держав Ради Безпеки ООН – Великобританії, Ірландії, Норвегії, США, Франції та Естонії – а також Бельгії та Німеччини про те, що літак Ryanair приземлився у Мінську в примусовому порядку. Російський представник стверджує, що такі відомості є неправдивими.читайте такожЯк у Мінську садили літак Ryanair: опублікована стенограма перемовин
"Я цитую цей твіт тому, що його було опубліковано відразу після наших тісних консультацій, на яких ми обговорювали це питання, і на яких я вказав своїм колегам, що, висловлюючи твердження про примусову посадку (літака), вони поширюють фейкові новини", - сказав Полянський.
Також він додав, що розслідування цього інциденту є сумнівним, оскільки Захід вже зробив свої висновки і запустив санкції.
"Поки що не було розслідування, але вже є санкції. Висновки вже зроблені, винні призначені. Я не знаю, який є сенс у розслідуванні, якщо західні країни вже все вирішили", - підкреслив Дмитро Полянський.
Інцидент з літаком Ryanair у Мінську
- Авіалайнер компанії Ryanair, що прямував рейсом Афіни-Вільнюс, здійснив екстрену посадку у Мінську через повідомлення білоруської сторони, згідно з яким на борту літака нібито була закладена бомба. Пізніше з'ясувалося, що вибухових пристроїв в літаку виявлено не було.
- На борту лайнера знаходився білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич разом зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Їх затримали білоруські силовики після термінової посадки літака у Мінську.
- У Кремлі спростовують звинувачення в тому, що Росія може бути причетна до інциденту з літаком Ryanair у Мінську і заявили про намір продовжувати спостерігати за ситуацією.
- Глава Ryanair Майкл О'лірі звинуватив Білорусь у поширенні неправдивої інформації, пов'язаної з перемовинами диспетчера і пілота лайнера Ryanair. Через те, що пілот не зміг зв'язатися з авіакомпанією, він був змушений посадити літак саме у Мінську.