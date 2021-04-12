У РФ оцінили шанси дочки Путіна зайняти його місце в Кремлі

Микола Полозов оцінив ймовірність передачі влади в РФ у спадок.
Шанси на те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова може змінити свого батька в Кремлі оцінив російський правозахисник Микола Полозов.
Як підкреслив він в ефірі ObozTV, передача влади у спадок в РФ дочці Володимира Путіна вкрай малоймовірна.
"Швидше за все, будуть підшукувати якусь фігуру наступника, який буде виглядати як консенсус всередині еліт, і дасть гарантії тим, хто буде йти разом з Путіним",-вважає правозахисник.
Говорячи про ймовірність того, що Росію після Путіна очолить Катерина Тихонова, він звернув увагу на гарантії безпеки йде лідеру і членам його оточення.
"Є питання політичної ваги і політичного капіталу всередині еліт - у самої Катерини Тихонової або у тієї партії, яка просуває це престолонаслідування", - сказав правозахисник.
У той же час він упевнений в тому, що на сьогодні немає підстав говорити про швидку зміну влади в Кремлі.
Крім тго, співрозмовник висловив упевненість в тому, що навіть в напівнепритомному стані Путін все одно буде "руками і ногами триматися за своє крісло, і просто так він нікуди не піде".
Що відомо про Катерину Тихонову:
- Нагадавши, в ефірі російського телебачення показали інтерв'ю з керівником НДР "Інопрактика" Катериною Тихоновою, яку називають дочкою президента РФ Володимира Путіна.
- Нагадаємо, раніше західні ЗМІ дізналися, що дочка Путіна володіє статком у мільярди доларів.
- Крім того, Reuters повідомляв про весілля Тихонової і Шамалова, яка сталася в 2013 році. А в січні 2018 року Bloomberg повідомив, що вони розлучилися.