У РФ пацієнтам вкололи фізрозчин замість вакцини "Спутник V"

Чоловік з дружиною з міста Білоусово здогадалися про підміну і влаштували скандал, а жінка, схоже, залишиться без роботи. МОЗ почав перевірку за даним фактом.
У Калузькій області Росії медсестра вколола пацієнтам воду для ін'єкцій замість вакцини "Спутник V". Міністерство охорони здоров'я РФ почало перевірку за даним фактом, а жінка, схоже, залишиться без роботи.
Інцидент стався, коли чоловік з дружиною з міста Білоусово прийшли за другим уколом препарату "Спутник V" в Жуковську центральну районну лікарню, передає Telegram-канал Mash. Однак медсестра замість вакцини вколола пацієнтам воду для ін'єкцій.
"Тому що побоялася сказати їм правду — вакцина закінчилася. На відео жінка зізналася у скоєному", - йдеться у повідомленні.
Губернатор Калузької області заявив, що потім сімейну пару все ж таки вакцинували, а медсестру відправили у відпустку. На роботу вона, найімовірніше, не повернеться.
Всі пункти вакцинації в Росії планують проінспектувати, а в тому, чому медсестра ухвалила рішення вколоти фізрозчин замість вакцини, розбереться обласний МОЗ.
Вакцина "Спутник V" - про що раніше писав Главред:
- У Росії 11 серпня 2020 року зареєстрували вакцину Спутник V, яка не пройшла найважливішу - третю стадію випробувань.
- Європейське агентство лікарських засобів (EMA) 4 березня 2021 року оголосило про запуск процедури комплексного вивчення російської вакцини від COVID - 19. В Євросоюзі працюють над перевіркою якості, безпеки та ефективності препарату.
- За даними ЗМІ, Євросоюз на даний момент не може схвалити використання вакцини від COVID-19 Спутник V на території європейських держав. Вимоги Брюсселя виявилися вищими, ніж очікувала Росія. При цьому переговори Берліна і Москви щодо поставок вакцини до Німеччини зайшли в глухий кут. Перспективи такої угоди близькі до нуля.
- Прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що в нашу країну не пропускатимуть громадян РФ, які отримали щеплення російською вакциною Спутник V.