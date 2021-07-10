У РФ пацієнтам вкололи фізрозчин замість вакцини "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" закінчилася, тому медсестра вколола пацієнтам воду / скріншот

У Калузькій області Росії медсестра вколола пацієнтам воду для ін'єкцій замість вакцини "Спутник V". Міністерство охорони здоров'я РФ почало перевірку за даним фактом, а жінка, схоже, залишиться без роботи.

Інцидент стався, коли чоловік з дружиною з міста Білоусово прийшли за другим уколом препарату "Спутник V" в Жуковську центральну районну лікарню, передає Telegram-канал Mash. Однак медсестра замість вакцини вколола пацієнтам воду для ін'єкцій.

"Тому що побоялася сказати їм правду — вакцина закінчилася. На відео жінка зізналася у скоєному", - йдеться у повідомленні.

Губернатор Калузької області заявив, що потім сімейну пару все ж таки вакцинували, а медсестру відправили у відпустку. На роботу вона, найімовірніше, не повернеться.

Всі пункти вакцинації в Росії планують проінспектувати, а в тому, чому медсестра ухвалила рішення вколоти фізрозчин замість вакцини, розбереться обласний МОЗ.

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