За камерою був "бомжатник": в РФ "пов'язали" блогера й антиукраїнського пропагандиста Хованського

Юрія Хованського затримали в Санкт-Петербурзі / Фото Instagram

У Санкт-Петербурзі за підозрою в закликах до терористичної діяльності затримали відомого російського блогера Юрія Хованського.

Як пише низка російських ЗМІ й Telegram-каналів, ввечері 8 червня у блогера провели обшук. Він тривав до другої години ночі. У Хованського вилучили кілька комп'ютерів, "девайс для куріння" і пістолет, імовірно, зареєстрований.

Судячи з фото, які опублікував Telegram-канал Mash на Мойке, квартира блогера схода на смітник.

"Мало хто бачив квартиру Хованського за кадром його роликів. А виглядає вона жахливо. Знаменита зелена кімната з шкіряним диваном - звідки блогер пиляв свої відоси - завалена пляшками, недопалками і сміттям. Сигарети Юра гасив прямо в стіл, а склотарою прикрашав робота-пилососа", - йдеться у повідомленні.

Чому затримали Хованського

Причина затримання Юрія Хованського - ролик з піснею про мюзикл Норд-Ост. У композиції, опублікованій близько року тому на YouTube-каналі, Хованський згадував теракт, який стався 23 жовтня 2002 року в театральному центрі на Дубровці.

Під час допиту в квартирі Хованський заявив, що ніколи публічно не виконував цю композицію.

Блогера відвезли до відділу поліції, порушено справу за статтею 205.2 Кримінального кодексу (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

Теракт на Дубровці 23 жовтня 2002 року в Москві на Дубровці група із 40 озброєних чеченських бойовиків на чолі з Мовсаром Бараєвим захопила і утримувала впродовж трьох днів заручників з числа працівників, глядачів і акторського складу мюзиклу Норд-Ост (всього 916 осіб) в будівлі Театрального центру, передає Вікіпедія. На думку російської влади, метою терористичної акції було порушення громадської безпеки й тиск на російські органи влади, щоби ті вивели війська з території Чеченської Республіки. В результаті операції зі звільнення заручників було вбито всіх терористів, які знаходилися в будівлі на той момент, і звільнено велику частину заручників. За офіційними даними, загинули 130 осіб з числа заручників (за твердженням громадської організації Норд-Ост, загинули 174 людини).

Пізніше з'явилося відео слідкому РФ, на якому Хованський визнав провину і розкаявся.

Хто такий Юрій Хованський

Юрій Хованський - російський YouTube-блогер, який позиціонує себе як перший стендап-комік в Рунеті. Наразі на його YouTube-каналі 4,4 мільйона підписників, його відео зібрали більше одного мільярда переглядів.

Популярність отримав після запуску власних стендап-проектів, а також завдяки регулярним спільним роликам з відеоблогером і стримером Іллею Давидовим, більш відомим як Ілля Меддісон.

Хованський створював проекти поза стендапом, такі як Шаверма, Біч, Хованський. Робив випуски блогів з оглядом новин і рецензіями на фільми.

У червні 2019 року він став помічником наймолодшого депутата Держдуми від ЛДПР Василя Власова.

До слова, в ЛДПР вже почали відхрещуватися від Хованського. Як повідомляє Telegram-канал Двач, заступник голови Держдуми Ігор Лебедєв заявив, що партія не вітала призначення блогера помічником депутата Власова. За його словами, Хованський їм "на хр*н не потрібен". Сам депутат Власов, помічником якого є Хованський, заявив, що зайнятий, і кинув слухавку.

В Україні Юрій Хованський з грудня 2020 року внесений до бази сайту Миротворець як антиукраїнський пропагандист.

Як повідомляв Главред, минулого року відома російська 18-річна блогер-мільйонник Анастасія Тропицель загинула на індонезійському острові Балі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на власному мотоциклі.