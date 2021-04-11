У РФ пригрозили "відключити газ" ФРН за нові санкції щодо Донбасу

Політика, яка провадиться лідером ЄНП, небезпечна ядерною війною, впевнений Андрій Клімов.
Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов прокоментував заяву голови провідної фракції Європарламенту - Європейської народної партії - Манфреда Вебера, який закликав посилити санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту на Донбасі або погіршення стану здоров'я опозиціонера Олексія Навального.
Як підкреслив він у коментарі РБК, РФ може замислитися над використанням санкційних інструментів у відповідь.
"Вони не думали, що можуть відключити газ у Німеччині? Таке вони не можуть собі уявити, думають, що ми джентльмени і будемо ними до самої смерті", — сказав Клімов.
Сенатор РФ упевнений, що європейські виборці "грають з вогнем", вибираючи політиків на кшталт Вебера. На думку Клімова, політика, що проводиться лідером Європейської народної партії, загрожує ядерною війною.
Він вважає, що головним стратегічним суперником ЄС є США, "але ніяк не Росія". Клімов також заявив, що Вебер не приймає рішення про санкції і від нього "нічого не залежить".
"Манфред Вебер намагається показати, що причетний до великої справи стримування Росії. Це, напевно, йому корисно, щоб бути героєм в колі однопартійців", - додав Клімов.
читайте такожУ Байдена готують новий удар по Путіну: ЗМІ з'ясували, кого торкнуться санкції
Ініціатива нових санкцій проти РФ:
- Раніше глава Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер заявив, що потрібно посилити європейські та американські санкції проти Росії.
- Він вважає, що Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі і погіршення здоров'я Олексія Навального.
- "Час дозованих санкцій в такому випадку мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT повинні стати реальними варіантами в разі ескалації", - заявив Вебер.
- За словами політика, Росія повернулася до курсу ведення небезпечних провокацій на Донбасі, а передбачуване переміщення військ до кордону України — це випробування для Заходу.