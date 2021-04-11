У РФ пригрозили "відключити газ" ФРН за нові санкції щодо Донбасу

У Москві огризнулися на заклики посилити санкції проти РФ / abnews

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов прокоментував заяву голови провідної фракції Європарламенту - Європейської народної партії - Манфреда Вебера, який закликав посилити санкції проти Росії у разі ескалації конфлікту на Донбасі або погіршення стану здоров'я опозиціонера Олексія Навального.

Як підкреслив він у коментарі РБК, РФ може замислитися над використанням санкційних інструментів у відповідь.

"Вони не думали, що можуть відключити газ у Німеччині? Таке вони не можуть собі уявити, думають, що ми джентльмени і будемо ними до самої смерті", — сказав Клімов.

Сенатор РФ упевнений, що європейські виборці "грають з вогнем", вибираючи політиків на кшталт Вебера. На думку Клімова, політика, що проводиться лідером Європейської народної партії, загрожує ядерною війною.

Він вважає, що головним стратегічним суперником ЄС є США, "але ніяк не Росія". Клімов також заявив, що Вебер не приймає рішення про санкції і від нього "нічого не залежить".

"Манфред Вебер намагається показати, що причетний до великої справи стримування Росії. Це, напевно, йому корисно, щоб бути героєм в колі однопартійців", - додав Клімов.

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Ініціатива нових санкцій проти РФ: