У РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через Путіна і Донбас

У Росії звинуватили Зеленського в загостренні війни на Донбасі / УНІАН

Заступник голови Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що заява президента України Володимира Зеленського з пропозицією до російського президента Володимира Путіна провести зустріч на Донбасі - це слова "гарного актора". Він звинуватив Зеленського в загостренні в зоні конфлікту і заявив, що в зустрічі лідерів двох держав немає жодного сенсу, тому що Зеленський не контролює ОРДЛО і нібито повинен вести перемовини з представниками бойовиків "ДНР".

"Це заява гарного актора, тому що смислового навантаження у ній немає. Він пропонує зустріч в українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", - сказав російський сенатор у коментарі ТАСС.

За його словами, приналежність Донбасу Україні є сумнівним фактом, оскільки "ЛДНР", мовляв, не визнають чинну українську владу. Крім того, звинувативши Зеленського в загостренні збройного протистояння, він додав, що РФ не виступає стороною конфронтації, тому президенту України нібито слід вести перемовини не з Путіним, а з ватажками "ДНР" і "ЛНР".читайте такожУ Росії пригрозили Зеленському і Україні повномасштабною війною

"По-друге, про що говорити з ним після того, як він, по суті, розв'язав нові зіткнення на кордоні. Росія не є стороною конфлікту. Нехай зустрічається з лідерами невизнаних республік, яких визнав, до речі, народ Донбасу. Нехай з ними визначає подальшу долю регіону", - підкреслив Володимир Джабаров.

Перемовини Зеленського і Путіна