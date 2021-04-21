У РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через Путіна і Донбас

У Раді Федерації сумніваються в тому, що Донбас належить Україні.
Заступник голови Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що заява президента України Володимира Зеленського з пропозицією до російського президента Володимира Путіна провести зустріч на Донбасі - це слова "гарного актора". Він звинуватив Зеленського в загостренні в зоні конфлікту і заявив, що в зустрічі лідерів двох держав немає жодного сенсу, тому що Зеленський не контролює ОРДЛО і нібито повинен вести перемовини з представниками бойовиків "ДНР".
"Це заява гарного актора, тому що смислового навантаження у ній немає. Він пропонує зустріч в українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює", - сказав російський сенатор у коментарі ТАСС.
За його словами, приналежність Донбасу Україні є сумнівним фактом, оскільки "ЛДНР", мовляв, не визнають чинну українську владу. Крім того, звинувативши Зеленського в загостренні збройного протистояння, він додав, що РФ не виступає стороною конфронтації, тому президенту України нібито слід вести перемовини не з Путіним, а з ватажками "ДНР" і "ЛНР".читайте такожУ Росії пригрозили Зеленському і Україні повномасштабною війною
"По-друге, про що говорити з ним після того, як він, по суті, розв'язав нові зіткнення на кордоні. Росія не є стороною конфлікту. Нехай зустрічається з лідерами невизнаних республік, яких визнав, до речі, народ Донбасу. Нехай з ними визначає подальшу долю регіону", - підкреслив Володимир Джабаров.
Перемовини Зеленського і Путіна
- У офісі президента України 9 квітня заявили, що після різкого загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі в президентській адміністрації запросили перемовини з лідерами нормандської четвірки. Однак президент РФ Володимир Путін від дискусії з Володимиром Зеленським відмовився.
- 16 квітня за підсумками перемовин з главою Французької республіки Еммануелем Макроном президент України Володимир Зеленський розповів про те, що він також розраховував поговорити і з Путіним, однак господар Кремля відмовився брати участь у дискусії.
- Володимир Зеленський 20 квітня звернувся до Путіна російською мовою і запропонував провести перемовини в будь-якій точці Донбасу, де йдуть бойові дій.