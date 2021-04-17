У РФ уточнили, чи перекриватимуть Керченську протоку для іноземних кораблів

У російському Міноборони повідомили, що Керченська протока і підхід до неї використовуватимуться в колишньому режимі.
Закриття районів Чорного моря для військових навчань, які запланувала Росія, не торкнеться Керченської протоки.
Про це свідчать дані бюлетеня управління навігації та океанографії Міноборони РФ, опублікованого 14 квітня.
Згідно з представленими в документі координатами, рух суден буде обмежено:
- на витягнутій ділянці акваторії вздовж узбережжя Криму (приблизно від Севастополя до Гурзуфа);
- у прямокутному районі біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника);
- на невеликій ділянці моря біля західного краю Криму.
При цьому Керченська протока і підхід до неї не потрапляє в зазначені зони.
У документі наголошується, що всі заплановані до закриття райони поширюються лише до зовнішнього кордону територіального моря Російської Федерації.
Обмеження діятимуть з 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня.
Військові навчання Росії та перекриття Керченської протоки - про що раніше писав Главред:
- Повідомлялося, що Російська Федерація оголосила про закриття з 24 квітня по 31 жовтня частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і судів інших країн під приводом військових навчань.
- Українські дипломати готують ноту протесту на дане рішення РФ.
- Як повідомляють у Міністерстві закордонних справ України, це "чергова спроба в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави".
- Крім того, це є порушенням Конвенції ООН з морського права.
Автор: Анна Багрій