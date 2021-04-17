У РФ уточнили, чи перекриватимуть Керченську протоку для іноземних кораблів

Росія нібито не перекриватиме для судноплавства Керченську протоку / УНІАН

Закриття районів Чорного моря для військових навчань, які запланувала Росія, не торкнеться Керченської протоки.

Про це свідчать дані бюлетеня управління навігації та океанографії Міноборони РФ, опублікованого 14 квітня.

Згідно з представленими в документі координатами, рух суден буде обмежено:

на витягнутій ділянці акваторії вздовж узбережжя Криму (приблизно від Севастополя до Гурзуфа);

у прямокутному районі біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника);

на невеликій ділянці моря біля західного краю Криму.

При цьому Керченська протока і підхід до неї не потрапляє в зазначені зони.

У документі наголошується, що всі заплановані до закриття райони поширюються лише до зовнішнього кордону територіального моря Російської Федерації.

Обмеження діятимуть з 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня.

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