У Росії заявили про нову "холодну війну" з США

Дмитро Медведєв заявив про "холодну війну" між РФ і США / Reuters

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини Москви і Вашингтона повернулися в епоху холодної війни.

За його словами, за останні роки відносини Росії та США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, передає РИА Новости.

"По суті - повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів - все це ввергає світ у стан перманентної нестабільності", - вважає Медведєв.

Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуацію врятували лідери обох країн, які зберегли тверезість оцінки і визнали "мудрість компромісу".

Заступник голови Радбезу порадив Вашингтону використовувати прямий зв'язок з Росією не просто як телефон, за допомогою якого можна додзвонитися, а як можливість для відвертого діалогу.

Відносини між Росією і США - про що раніше писав Главред:

Телефонні переговори президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна відбулися 13 квітня. В ході розмови американський глава держави закликав Путіна припинити військовий тиск біля кордонів України і заявив про підтримку Києва. Також Байден запропонував главі РФ провести зустріч на території однієї з європейських країн.

15 квітня США запустили нові санкції проти РФ. Нові санкційні заходи передбачають обмеження щодо 6 технологічних компаній і 32 російських фізичних і юридичних осіб.крім того, Штати видворили 10 співробітників російських дипломатичних відомств.

16 квітня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що під час телефонної розмови Путін пропонував Байдену провести зустріч в найближчі кілька днів, причому без всяких додаткових умов.

Того ж дня Росія запровадила санкції проти США. Російська держава вислала 10 американських дипломатів і заборонила в'їзд низці чиновників. Також Москва порадила послу Штатів Джону Саллівану відправитися до Вашингтона.