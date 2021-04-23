У Росії заявили про нову "холодну війну" з США

За останні роки відносини Москви і Вашингтона фактично перейшли від суперництва до конфронтації, заявив Дмитро Медведєв.
Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини Москви і Вашингтона повернулися в епоху холодної війни.
За його словами, за останні роки відносини Росії та США фактично перейшли від суперництва до конфронтації, передає РИА Новости.
"По суті - повернулися в епоху холодної війни. Санкційний тиск, погрози, конфліктне протиборство, захист своїх егоїстичних інтересів - все це ввергає світ у стан перманентної нестабільності", - вважає Медведєв.
Медведєв нагадав про Карибську кризу 1962 року і зазначив, що тоді ситуацію врятували лідери обох країн, які зберегли тверезість оцінки і визнали "мудрість компромісу".
Заступник голови Радбезу порадив Вашингтону використовувати прямий зв'язок з Росією не просто як телефон, за допомогою якого можна додзвонитися, а як можливість для відвертого діалогу.
Відносини між Росією і США - про що раніше писав Главред:
- Телефонні переговори президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна відбулися 13 квітня. В ході розмови американський глава держави закликав Путіна припинити військовий тиск біля кордонів України і заявив про підтримку Києва. Також Байден запропонував главі РФ провести зустріч на території однієї з європейських країн.
- 15 квітня США запустили нові санкції проти РФ. Нові санкційні заходи передбачають обмеження щодо 6 технологічних компаній і 32 російських фізичних і юридичних осіб.крім того, Штати видворили 10 співробітників російських дипломатичних відомств.
- 16 квітня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що під час телефонної розмови Путін пропонував Байдену провести зустріч в найближчі кілька днів, причому без всяких додаткових умов.
- Того ж дня Росія запровадила санкції проти США. Російська держава вислала 10 американських дипломатів і заборонила в'їзд низці чиновників. Також Москва порадила послу Штатів Джону Саллівану відправитися до Вашингтона.
- 16 березня президент США Джо Байден дав інтерв'ю, в якому сказав, що згоден з тим, що президент Росії Володимир Путін є "вбивцею" і "заплатить ціну" за втручання у вибори в США.
- У відповідь Москва вирішила відкликати свого посла Анатолія Антонова з Вашингтона для консультацій.
- Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента США Джо Байдена, який назвав Володимира Путіна "вбивцею".
- 18 березня російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія і Штати повинні зберегти відносини, та викликав американського колегу Джо Байдена на дебати в прямому ефірі.