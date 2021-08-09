У Росії пацієнти з коронавірусом задихнулися прямо в лікарні

У Росії в лікарні загинули пацієнти / Фото Reuters

У російському місті Владикавказ дев'ять осіб із коронавірусом COVID-19 загинули в лікарні через брак кисню внаслідок поломки обладнання, повідомляє ТАСС із посиланням на МОЗ республіки Північна Осетія.

"Дев'ять пацієнтів з коронавірусом загинули через брак кисню у республіканській клінічній лікарні Владикавказа. Там сьогодні трапилась поломка кисневої системи", - йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника, інцидент трапився в Республіканській клінічній лікарні швидкої допомоги.

"Всього в реанімації перебувала 71 особа, не всі з них були на кисні", – додали у відомстві.

Як уточнив т. в.о. голови республіки Сергій Міняйло, причиною поломки кисневої системи в медустанові став порив труби під землею.

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"Фактично стався прорив труби кисневої з резервуара, який знаходиться під землею, і припинена була подача кисню. Прорив труби знайдений, зараз розкопуватимуть далі та відновлюватимуть. Паралельно за резервною схемою була переключена лінія подачі кисню з резервних ємностей", - сказав Міняйло.

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