У Росії ФСБ пов'язала естонського консула: з'явилася реакція МЗС

Співробітники ФСБ затримали естонського консула / " Прямий"

У Санкт-Петербурзі затримали естонського консула Марта Лятте. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні матеріалів закритого характеру" під час особистої зустрічі з громадянином Росії, пише РИА Новости.

Естонського дипломата підозрюють у спробі отримання закритих матеріалів. Про яку саме інформацію йдеться, у спецслужбі не уточнили.

У ФСБ зазначили, що дії консула Естонії нібито несуть "явний ворожий характер по ставленню до РФ" і вони не сумісні з дипломатично статусом.

Російська влада пообіцяла вжити заходів до дипломата відповідно до "норм міжнародного права".

У Міністерстві закордонних справ Естонії заявили, що затриманий у Санкт-Петербурзі Естонський консул Март Лятте перебуває під вартою. У відомстві заявили, що справа проти Лятте є вигадкою і необґрунтованим звинуваченням, пише ERR.

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За словами керівника відділу зв'язків з громадськістю Міністерства закордонних справ Естонії Аарі Леммік, консул перебував на робочій зустрічі в Санкт-Петербурзькому державному політехнічному університеті. Через півтори години після того, як він залишив зустріч, його затримали співробітники ФСБ.

За його словами, ця справа є вигадкою і необґрунтованим звинуваченням.

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Раніше Главред писав про те, що Міністерство закордонних справ України оголосило консула Росії в Одесі небажаною особою для перебування в країні, він повинен виїхати до 30 Квітня. Це відповідь на те, що Москва вислала українського дипломата.

У МЗС України знову висловили протест у зв'язку з тим, що російська сторона оголосила persona non grata співробітника посольства України в Москві. Даний крок розцінюється як продовження антиукраїнської кампанії.