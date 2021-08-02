У Росії через лісові пожежі серед білого дня зникло сонячне світло / скріншот

В охопленій лісовими пожежами Якутії посеред дня "пропало" Сонце. Місцеві жителі зняли незвичайне явище на відео. Відповідні відеоролики були опубліковані в мережі.

Аномальне явище сталося в селі Кобяй (Якутія). На відео, надісланому очевидцем, видно падаючий з неба попіл, який покрив всю дорогу. Дим і попіл, які застелили небо, приховали сонце, через що стало темно, як вночі.

Самі місцеві жителі пов'язують пропажу сонця з лісовими пожежами, які, за повідомленнями в Telegram-каналах, вирують на дорозі Кобяй — Бясь-Кюель.

Як повідомляють місцеві жителі, сонце також пропало в селі Багадя Кобяйського улусу. Місцеві жителі відзначають, що село заволокло густим димом, а попіл, який падає з неба, схожий на сніг.

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Нагадаємо, раніше в Мережу "залили" відео, на якому пасажирський залізничний склад рухається через палаючі ліси.

Ролик був опублікований користувачами на порталі YouTube. За попередніми даними, інцидент стався неподалік від Комсомольська-на-Амурі (Хабаровський край, Росія).

У записі бачено, як поїзд їде по прокладених прямо через ліс рейках. Все навколо застеляє густий дим. Через кілька секунд склад виявляється на небезпечно близькій дистанції від відкритого полум'я. Однак машиністу вдалося благополучно подолати ділянку лісу з палаючими деревами.