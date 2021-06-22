У Росії ведмідь напав на туристів: загинув підліток, є потерпілий

У Росії ведмідь напав на туристичну групу / Фото pixaby

У Красноярському краї Росії ведмідь напав на туристичну групу. За попередньою інформацією, загинув підліток, ще одна людина травмована.

Інцидент стався в Національному парку Ергаки пізно ввечері в районі містечка Ведмеже озеро, передає ТАСС. У цьому місці знаходилася туристична група з 13 осіб.

Що саме сталося, поки невідомо, проте, як повідомляється, жертвою нападу тварини став підліток у віці шістнадцяти років. Відомо, що загиблий не був туристом — він неофіційно підробляв носильником.

Зараз туристичну групу виводять з маршруту рятувальники: їм належить подолати відстань у 8 км.

Управління Слідчого комітету в Красноярському краї та Хакасії почало перевірку за фактом нападу тварини на людей. На місце події виїхала слідчо-оперативна група

Як повідомляв Главред, в карельському місті Олонець ведмідь накинувся на дресирувальника прямо під час виступу в цирку-шапіто.

У селищі Рибачий на Камчатці російські військові жорстоко застрелили ведмедицю з ведмежам, які забралися на підводний човен.