У Росії ведмідь напав на туристів: загинув підліток, є потерпілий

Що саме сталося, поки невідомо. Однак, як повідомляється, жертвою нападу тварини став хлопець у віці шістнадцяти років.
У Красноярському краї Росії ведмідь напав на туристичну групу. За попередньою інформацією, загинув підліток, ще одна людина травмована.
Інцидент стався в Національному парку Ергаки пізно ввечері в районі містечка Ведмеже озеро, передає ТАСС. У цьому місці знаходилася туристична група з 13 осіб.
Що саме сталося, поки невідомо, проте, як повідомляється, жертвою нападу тварини став підліток у віці шістнадцяти років. Відомо, що загиблий не був туристом — він неофіційно підробляв носильником.
Зараз туристичну групу виводять з маршруту рятувальники: їм належить подолати відстань у 8 км.
Управління Слідчого комітету в Красноярському краї та Хакасії почало перевірку за фактом нападу тварини на людей. На місце події виїхала слідчо-оперативна група
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