У Росії на репетиції параду до 9 травня спалили танк / Башинформ

У російській глибинці, міста Уфа, під час репетиції параду військової техніки з нагоди Дня Перемоги стався інцидент, в ході якого стався пожежа в одному з танків. Про це повідомляє місцевий портал Башинформ.

Бойова техніка, яка була проведена ще за часів СРСР, спалахнула незабаром після проїзду повз трибун перед будівлею міської ради депутатів Уфи.

Танк їхав по проспекту Жовтня, загорнув на північний проїзд і загорівся. За тим, що відбувається з здивованим виглядом спостерігали люди на вулиці. І природно, знімали інцидент на камери своїх смартфонів.

Як пояснили місцеві рятувальники, танк Т-26 загорівся через займання палива, яке пролилося на його корпус.

Повідомляється, що водій загасив вогонь самостійно до прибуття пожежників і рятувальників. При цьому в ролику видно, як до танка з'їхалися кілька пожежних авто. Також показано, як пожежники починають гасити вогонь, що виходить з-під його вежі.

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