У Росії надивачили з пам'ятником Олександру III, який помпезно відкрив Путін/ kremlin.ru

Автори пам'ятника імператору Олександру III, який в Гатчині Ленінградської області напередодні відкрив особисто глава Кремля Володимир Путін, зганьбилися - вони зробили неправильний орден. Помилку в роботі скульптора Володимира Бродарського помітили користувачі соціальних соцмереж.

Як повідомляє Телеграм-канал "Підйом", на пам'ятнику був зображений орден у вигляді шестипроменевої зірки, хоча імператорський орден Святого Апостола Андрія Первозванного - це восьмипроменева зірка.

Сам скульптор вже визнав помилку і повідомив, що її було оперативно виправлено.

"Технічну помилку було помічено і виправлено! Винні, перенервували, але ж на макеті було все правильно", - висловився автор пам'ятника.

Пам'ятник був виготовлений під патронажем російського військово-історичного товариства.

Раніше в Російській Федерації на торгах продали скандально відомий металевий пам'ятник Оленці за суму у 2,6 мільйона рублів. Його відкрили 18 грудня 2020 року в російській глибинці, місті Нововоронеж з нагоди 250-річчя села Нова Оленівка.

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